IRAN UPUTIO ŽESTOKO UPOZORENJE TRAMPU: Ako SAD ponovo napadnu, rat će zahvatiti ceo region

PORTPAROL iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminija, upozorio je Sjedinjene Američke Države da bi eventualno obnavljanje vojnih operacija protiv Irana izazvalo novi rat koji bi zahvatio znatno širi region.

foto: HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

- Imajući u vidu mračnu istoriju američkog predsednika kada je reč o izdaji diplomatije, vojska Islamske Republike Iran nastavlja da unapređuje svoju borbenu spremnost, ne verujući neprijatelju i ne dozvoljavajući da je njegovi potezi odvrate - napisao je Akraminija na platformi X, ističući da iranska vojska pažljivo prati kretanje američkih snaga u regionu, prenosi Irna.

Obraćajući se predsedniku SAD Donaldu Trampu, on je upozorio da bi, ukoliko američki predsednik ponovo preduzme, kako je naveo, "avanturistički potez" u regionu pod pritiskom i podsticajem Izraela, "plamen rata nesumnjivo zahvatio mnogo šire geografsko područje" i da Tramp tada ne bi bio taj koji bi odlučivao kako će se rat završiti.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je prethodno da Tramp još nije doneo odluku o tome da li će da obnovi vojne operacije protiv Irana, prenose mediji.

Rubio je na konferenciji za novinare rekao da ne zna da li postoji konkretan rok za pregovore koje predvodi Katar, a čiji je cilj okončanje neprijateljstava između SAD i Irana.

(Sputnjik)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.