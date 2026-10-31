PRESTAJU RASPUSTI, ĐACI NASTAVLJAJU PROTEST: Uzavrelo u Francuskoj

Protestima u Francuskoj je podršku pružio i lider radikalne levice Žan-Lik Melanšon.

Foto: Goran Čvorović

Vođa Nepotčinjenih je najavio dolazak na početak pariske povorke, uz poruku da će njegova stranka podržati zahteve za pristojne uslove školovanja i borbu protiv skupoće.

Pozvao je na odlučno, mirno i disciplinovano okupljanje. Liderka ekološkog pokreta Marin Tondelije poručila je da demonstranti ne smeju da odustanu, ističući da pokret raste već nedeljama.

U središtu nezadovoljstva i dalje su visoke cene, kupovna moć, uslovi školovanja i pristup univerzitetima. Srednjoškolci i studenti smatraju da vladina obećanja, uključujući reformu sistema upisa na fakultete, nisu dovoljna i traže ukidanje selekcije pri upisu.

Studentski i srednjoškolski sindikati već su najavili nove blokade škola i fakulteta od utorka, kao i nastavak mobilizacije u četvrtak, za kada je najavljen štrajk zaposlenih. Predstavnici studenata poručuju da vlada još nije konkretno odgovorila na njihove zahteve. U ponedeljak prestaje đački raspust, što stvara dodatnu zabrinutost za vlast.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.