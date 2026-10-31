Svet

FRANCUSKA NA IVICI EKSPLOZIJE: 70.000 policajaca na ulicama, Pariz pod policijskim časom, metro zatvoren

V.N.

31. 10. 2026. u 08:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SREDNjOŠKOLCI i studenti pozvani su da protestuju danas, zajedno sa sindikatima i pripadnicima pokreta „Žuti prsluci“, na još jedan dan mobilizacije protiv visokih troškova života.

ФРАНЦУСКА НА ИВИЦИ ЕКСПЛОЗИЈЕ: 70.000 полицајаца на улицама, Париз под полицијским часом, метро затворен

Foto: /X/@QuintenFrancois

Sindikat CGT i pokret "Žuti prsluci" su tražili da protestna šetnja bude održana na trasi od Bastilje do Trga nacije, ali je pariska policija tu rutu juče zabranila, nakon čega su se demonstranti žalili Upravnom sudu, koji je potom odobrio tu rutu, ali je načelnik policije odmah uložio žalbu Državnom savetu, koji je u međuvremenu poništio odluku tog suda.

Ruta Bastilja-Trg Nacije je odlukom Državnog saveta definitivno zabranjena, prenosi danas "Figaro". Odobrena ruta za ovaj dan visokog rizika je ona koju je predložila policijska uprava - od Port de Banjolea do Port de Šarantona, na obodu prestonice. Oko 70.000 policajaca i žandarma mobilisano je za dan „sa veoma visokim rizikom od javnih nereda“, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza.

Više od 40 metro stanica je zatvoreno u Parizu, gde je policijski čas na snazi celog vikenda. Šezdeset četiri odsto Francuza želi da se mobilizacija studenata i srednjoškolaca okonča, prema anketi kompanije Odoxa-Backbone Consulting za "Figaro".

Poslednjih nedelja, više od polovine Francuza podržalo je pokret srednjoškolaca u anketama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIS objavio rezultate konkursa programa Zajednici zajedno za 2026. godinu

NIS objavio rezultate konkursa programa "Zajednici zajedno" za 2026. godinu