VISOKI KOMANDANT NATO-a: Nastavlja se isporuka američkih raketa „Patriot” Ukrajini
SJEDINjENE Države nastavljaju da snabdevaju Ukrajinu protivvazdušnim raketama „Patriot” i drugim naoružanjem koje finansiraju evropski saveznici, izjavio je visoki vojni komandant NATO-a, general Aleksus Grinkevič, prenosi „Blumberg”.
„Sve je isporučeno; štaviše, sledeća tura stigla je upravo prošle nedelje. Neću ulaziti u detalje o količini ili vrstama raketa, ali isporuke se nastavljaju”, rekao je on novinarima.
Grinkevič je naglasio da „nijedna stavka sa Liste prioritetnih potreba Ukrajine (PURL) — NATO programa u okviru kojeg SAD nabavljaju oružje koristeći sredstva drugih članica Alijanse — nije kasnila”. Dodao je da je „svaki zahtev za transfer naoružanja trećim stranama, koji je primila američka vlada, odobren”.
„Nastavljamo aktivno da radimo na pripremi budućih paketa u okviru PURL-a”, dodao je general.
Saveznici u NATO-u spekulišu da američki predsednik možda koristi kašnjenje u isporuci presretačkih raketa „Patriot” kako bi izvršio pritisak na Ukrajinu. Prema rečima jednog izvora, američka administracija koristi svoj uticaj na Kijev uoči izbora za Kongres sredinom mandata.
Isti izvor navodi i da američki lider pokušava da usmeri ukrajinske vlasti ka mirovnom sporazumu koji bi mogao da podrazumeva teritorijalne ustupke.
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