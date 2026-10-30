SVI žele mir u Ukrajini i svi teže njegovom postizanju, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov u intervjuu za list "Komersant".

foto: Artyom Geodakyan / Zuma Press / Profimedia

On je napomenuo da se utisak o mogućem skorom okončanju sukoba u Ukrajini ne javlja prvi put.

- Samo su se sada, čini mi se, Evropljani nekako dodatno uznemirili. I to mnogo govori. O nečemu govori i stav Amerikanaca, koji smo podržali prilikom našeg poslednjeg razgovora s njima u Sankt Peterburgu, kada smo razgovarali o tome da je vreme da se proces ponovo pokrene - dodao je pomoćnik predsednika Rusije, prenosi TASS.

Kako je istakao, sukob u Ukrajini se nastavlja zbog sulude podrške Evropljana.

Ušakov je skrenuo pažnju na to da se u evropskim krugovima sada pojavila "izvesna mala napetost" po ovom pitanju.

- U svakom slučaju, kod nekih se sigurno pojavilo drugačije mišljenje, raspravljaju o tome, ali, u svakom slučaju, nešto se pokreće - dodao je Ušakov.

(RT Balkan)

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