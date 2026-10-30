RAMA I DALJE POZIVA NA DIJALOG, DEMONSTRANTI NE ŽELE DA ČUJU: Tenzije u Tirani se ne smiruju, niko ne želi prvi da popusti
ALBANSKI premijer Edi Rama pozvao je danas ponovo demonstrante u toj zemlji na dijalog, dok oni istovremeno, 18. dana protesta, ostaju pri zahtevu da on podnese ostavku, prenosi albanski Juronjuz.
Rama je na društvenim mrežama objavio slike stolica postavljenih ispred Kancelarije premijera, čime je istovremeno pozvao na razgovore sa studentima, istovremeno isključivši mogućnost da podnese ostavku.
Tokom današnje plenarne sednice skupštine došlo je do nereda, pri čemu su poslanici opozivije blokirali govornicu, upalili baklje i koristili zvižduke kako bi sprečili tok dnevnog reda, a što je dovelo do dva prekida sednice.
Rama je i jutros ponovio poziv studentima na dijalog, koji su oni do sada odbijali. Studentske proteste prethodnih dana obeležili su sukobi sa policijom, tenzije, privođenja i povređeni učesnici.
Protestima su se pridružili i univerzitetski profesori, koji su najavili bojkot nastave na fakultetima.
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