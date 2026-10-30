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SANČEZ NAKON TRAGEDIJE U ŠPANIJI: Poverenje u brze železnice ozbiljno je narušeno

D.D.

30. 10. 2026. u 12:24

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ŠPANSKI premijer Pedro Sančez izjavio je danas da je poverenje građana u sistem brzih železnica u Španiji narušeno nakon teške železničke nesreće u Urdi, u pokrajini Toledo, u kojoj je poginulo 69 osoba, ističući da je zadatak vlade da utvrdi uzroke tragedije i ponudi rešenja kako se slična nesreća ne bi ponovila.

САНЧЕЗ НАКОН ТРАГЕДИЈЕ У ШПАНИЈИ: Поверење у брзе железнице озбиљно је нарушено

Foto:GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

- Poverenje u sistem brzih železnica u našoj zemlji je narušeno. Zadatak vlade nije samo da utvrdi uzroke onoga što se dogodilo, već i da ponudi rešenja kako se tragedija ovakvih razmera ne bi ponovila- rekao je Sančez nakon sastanka Centra za koordinaciju vanrednih situacija (CECOPI) u Toledu, prenosi "Pais".

On je ocenio da je neprihvatljivo da zemlja poput Španije, koja ima razvijen sistem železnice velikih brzina, u jednoj godini doživi dve nesreće takvih razmera.

Sančez je dodao da bi među žrtvama moglo da bude državljana čak 27 zemalja.

Predsednik regionalne vlade Kastilje-La Manče Emilijano Garsija-Pahe saopštio je da je nivo vanredne situacije spušten sa drugog na prvi stepen, što podrazumeva povlačenje dela spasilačkih ekipa i drugih angažovanih službi, nakon što je više od 1.300 pripadnika različitih službi učestvovalo u akciji.

Pahe je upozorio da nije isključeno da broj žrtava bude veći od 69, navodeći da je evidentirano 70 prijava nestalih osoba, kao i 31 vreća sa delovima posmrtnih ostataka, što dodatno otežava identifikaciju.

Prema poslednjim podacima, identifikovano je 13 poginulih, a porodice osam žrtava obaveštene su o njihovom identitetu.

U međuvremenu, opoziciona Narodna partija (PP) zatražila je političku odgovornost ministra saobraćaja i održive mobilnosti Oskara Puentea.

Portparolka te stranke Ester Munjos ocenila je da bi ministar trebalo da podnese ostavku ili bude smenjen.

U sudaru vozova kompanija Irio i Renfe, koji se dogodio u sredu, povređeno je više desetina putnika, a oko 50 osoba i dalje se nalazi na bolničkom lečenju.

Vlada Španije proglasila je trodnevnu nacionalnu žalost, od 29. do 31. oktobra, a ministar saobraćaja Oskar Puente trebalo bi da se 3. novembra obrati poslanicima u Kongresu.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

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