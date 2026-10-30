OTPUŠTENI GENERAL PENTAGONA PRIZNAO: Novinarima odavao informacije o Ukrajini

BIVŠI glavni strateg SAD, Bret Silvija, priznao je da je novinarima odavao poverljive informacije o Ukrajini i Iranu.

Foto: Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible

Kako piše portal „Aksios” (Axios), general je priznao da je tokom godinu dana dvojici novinara iz različitih medijskih kuća prosleđivao poverljive podatke koji se tiču Ukrajine i Irana.

U izveštaju o internoj istrazi navodi se da je Silvija pao na četiri poligrafska testiranja. Informacije je prenosio putem aplikacije za dopisivanje „Signal”, kao i tokom susreta uživo sa predstavnicima medija u jednom restoranu u Virdžiniji. Tom prilikom koristio je beleške koje je napravio nakon što je pročitao poverljiv izveštaj o američkoj pomoći Kijevu.

General je, navodno, namerno obrisao istoriju prepiski u aplikaciji „Signal”, pretvarajući se da je to učinio slučajno. Ministar odbrane Pit Hegset smenio je Silviju ove nedelje.

Američki sekretar za odbranu Pit Hegset smenio je Breta Silviju, glavnog stratega američke vojske, zbog sumnje da je novinarima odavao poverljive informacije o sukobima u Ukrajini i Iranu. Tokom proleća, Sjedinjene Države su identifikovale osobu odgovornu za niz curenja poverljivih informacija koje se tiču Bele kuće i Pentagona. U januaru 2025. godine, predsednik Donald Tramp obezbedio je imenovanje Hegseta na čelo Ministarstva odbrane SAD.

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