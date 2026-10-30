Svet

OTPUŠTENI GENERAL PENTAGONA PRIZNAO: Novinarima odavao informacije o Ukrajini

Новости онлајн

30. 10. 2026. u 11:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BIVŠI glavni strateg SAD, Bret Silvija, priznao je da je novinarima odavao poverljive informacije o Ukrajini i Iranu.

ОТПУШТЕНИ ГЕНЕРАЛ ПЕНТАГОНА ПРИЗНАО: Новинарима одавао информације о Украјини

Foto: Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible

Kako piše portal „Aksios” (Axios), general je priznao da je tokom godinu dana dvojici novinara iz različitih medijskih kuća prosleđivao poverljive podatke koji se tiču Ukrajine i Irana.

U izveštaju o internoj istrazi navodi se da je Silvija pao na četiri poligrafska testiranja. Informacije je prenosio putem aplikacije za dopisivanje „Signal”, kao i tokom susreta uživo sa predstavnicima medija u jednom restoranu u Virdžiniji. Tom prilikom koristio je beleške koje je napravio nakon što je pročitao poverljiv izveštaj o američkoj pomoći Kijevu.

General je, navodno, namerno obrisao istoriju prepiski u aplikaciji „Signal”, pretvarajući se da je to učinio slučajno. Ministar odbrane Pit Hegset smenio je Silviju ove nedelje.

Američki sekretar za odbranu Pit Hegset smenio je Breta Silviju, glavnog stratega američke vojske, zbog sumnje da je novinarima odavao poverljive informacije o sukobima u Ukrajini i Iranu. Tokom proleća, Sjedinjene Države su identifikovale osobu odgovornu za niz curenja poverljivih informacija koje se tiču Bele kuće i Pentagona. U januaru 2025. godine, predsednik Donald Tramp obezbedio je imenovanje Hegseta na čelo Ministarstva odbrane SAD.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAPID POZVAO NA STRPLJENJE: Nešto se dešava iza tišine
Svet

0 0

LAPID POZVAO NA STRPLJENJE: Nešto se dešava iza tišine

ODLAZEĆI lider izraelske opozicije, Jair Lapid, izjavio je danas da je blok protiv trenutnog premijera Benjamina Netanjahua pobedio na izborima, osvojivši 67 od 120 mesta u parlamentu, ali je pozvao javnost na strpljenje dok traju pregovori o formiranju vlade, čiji ishod još nije izvestan.

30. 10. 2026. u 11:21

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad