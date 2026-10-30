OTPUŠTENI GENERAL PENTAGONA PRIZNAO: Novinarima odavao informacije o Ukrajini
BIVŠI glavni strateg SAD, Bret Silvija, priznao je da je novinarima odavao poverljive informacije o Ukrajini i Iranu.
Kako piše portal „Aksios” (Axios), general je priznao da je tokom godinu dana dvojici novinara iz različitih medijskih kuća prosleđivao poverljive podatke koji se tiču Ukrajine i Irana.
U izveštaju o internoj istrazi navodi se da je Silvija pao na četiri poligrafska testiranja. Informacije je prenosio putem aplikacije za dopisivanje „Signal”, kao i tokom susreta uživo sa predstavnicima medija u jednom restoranu u Virdžiniji. Tom prilikom koristio je beleške koje je napravio nakon što je pročitao poverljiv izveštaj o američkoj pomoći Kijevu.
General je, navodno, namerno obrisao istoriju prepiski u aplikaciji „Signal”, pretvarajući se da je to učinio slučajno. Ministar odbrane Pit Hegset smenio je Silviju ove nedelje.
Američki sekretar za odbranu Pit Hegset smenio je Breta Silviju, glavnog stratega američke vojske, zbog sumnje da je novinarima odavao poverljive informacije o sukobima u Ukrajini i Iranu. Tokom proleća, Sjedinjene Države su identifikovale osobu odgovornu za niz curenja poverljivih informacija koje se tiču Bele kuće i Pentagona. U januaru 2025. godine, predsednik Donald Tramp obezbedio je imenovanje Hegseta na čelo Ministarstva odbrane SAD.
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
POTPUNI KOLAPS: Kijev obuzet panikom, vlasti ne uspevaju da obuzdaju ljude
30. 10. 2026. u 10:43
POBUNA U FRANCUSKOM ZATVORU: Zatvorenici odbili da se vrate u ćelije
30. 10. 2026. u 10:42
OGLASILA SE AMBASADORKA ITALIJE: Helikopter EUFOR-a se srušio neposredno posle poletanja
30. 10. 2026. u 10:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)