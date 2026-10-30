DIPLOMATSKI POMAK U OLEŠKOM: Peskov potvrdio koordinaciju sa Ukrajinom oko humanitarne pomoći

U KREMLjU ocenjuju da postoji visok nivo koordinacije između ombudsmana Rusije i Ukrajine u vezi sa sprovođenjem humanitarne operacije u Oleškom, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Tereshchenko/Zuma Press/Profimedia

- Konstatujemo prilično visok nivo koordinacije između predstavnika za ljudska prava Rusije i Ukrajine. Jana Lantratova aktivno sarađuje sa svojim kolegama sa ukrajinske strane. Najvažnije je da će stanovništvo sada dobiti humanitarnu pomoć - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

Humanitarna misija u Oleškom počela je jutros, a njenu realizaciju koordinira ruska ombudsman Jana Lantratova.

Peskov je ranije izjavio da koordinirajuću ulogu u organizovanju humanitarne misije ima prva dama SAD Melanija Tramp.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov saopštio je 23. oktobra da će, zbog sprovođenja humanitarne operacije u području Oleški, ruska vojska obustaviti vatru na hersonskom pravcu i uspostaviti režim prekida od 27. oktobra u 4.00 časa po moskovskom vremenu.

Prema ranijim najavama, prioritet tokom humanitarne misije biće pružanje pomoći civilnom stanovništvu.

U okviru humanitarne operacije u mestu Aljoški (Hersonska oblast), obezbeđeno je 25 autobusa za evakuaciju više od 750 civila.

(Tanjug)

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