SEIZMIČKI ROJ U TIRENSKOM MORU: Registrovan redak prirodni fenomen
OKO deset zemljotresa registrovano je tokom noći u južnom delu Tirenskog mora, nedaleko od obale Sicilije, a magnitude potresa kretale su se od 2,1 do 3,6 stepeni Rihterove skale.
Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV), seizmička aktivnost zabeležena je između 1.17 i 7.15 časova, prenosi agencija Adnkronos.
Poslednji potres registrovan je na dubini od 10 kilometara.
Podrhtavanja tla zabeležena su u morskom području kod Sicilije, a dostupni podaci ukazuju na pojačanu seizmičku aktivnost u tom delu južnog Tirenskog mora.
Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.
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