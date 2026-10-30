Svet

SEIZMIČKI ROJ U TIRENSKOM MORU: Registrovan redak prirodni fenomen

Танјуг

30. 10. 2026. u 11:28

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OKO deset zemljotresa registrovano je tokom noći u južnom delu Tirenskog mora, nedaleko od obale Sicilije, a magnitude potresa kretale su se od 2,1 do 3,6 stepeni Rihterove skale.

СЕИЗМИЧКИ РОЈ У ТИРЕНСКОМ МОРУ: Регистрован редак природни феномен

Foto: AI generated

Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV), seizmička aktivnost zabeležena je između 1.17 i 7.15 časova, prenosi agencija Adnkronos.

Poslednji potres registrovan je na dubini od 10 kilometara.

Podrhtavanja tla zabeležena su u morskom području kod Sicilije, a dostupni podaci ukazuju na pojačanu seizmičku aktivnost u tom delu južnog Tirenskog mora.

Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

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