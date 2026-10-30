LAPID POZVAO NA STRPLJENJE: Nešto se dešava iza tišine

ODLAZEĆI lider izraelske opozicije, Jair Lapid, izjavio je danas da je blok protiv trenutnog premijera Benjamina Netanjahua pobedio na izborima, osvojivši 67 od 120 mesta u parlamentu, ali je pozvao javnost na strpljenje dok traju pregovori o formiranju vlade, čiji ishod još nije izvestan.

Foto: ilia YEFIMOVICH/AFP/Profimedia

Iako bi taj rezultat predstavljao većinu, tri od četiri stranke predvođene Jevrejima isključile su mogućnost koalicije sa pretežno arapskom Zajedničkom listom i strankom Ram, zbog čega opozicioni blok nema jasan put do formiranja vlade.

Blok Netanjahua osvojio je 53 mesta, od kojih 27 pripada njegovom Likudu, koji je pojedinačno najjača stranka.

Lapid je, međutim, ocenio da ni Netanjahu nema mogućnost da obezbedi parlamentarnu većinu od 61 poslanika.

- Nije to bila pobeda nokautom, već na poene. Ali i poeni se računaju. Pobeda je pobeda - napisao je Lapid na društvenoj mreži Iks.

On je rekao da će opozicioni blok, predvođen Gadijem Ajzenkotom iz stranke Jašar, učiniti sve da pokuša da formira vladu, ali je upozorio da će to biti teško i da uspeh nije zagarantovan.

Lapid je pozvao javnost da ima strpljenja, objašnjavajući da se pregovori o formiranju vlade odvijaju daleko od očiju javnosti, bez kamera i javnih istupa.

- Ako želite da znate da li se nešto dešava iza tišine koju trenutno čujete, odgovor je da - poručio je on.

(Tanjug)

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