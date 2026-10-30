RUSI OBORILI PREKO 1000 DRONOVA: Još jednom osujećen napad Ukrajinaca

SNAGE i sredstva protivvazdušne odbrane tokom noći presrele su i uništile 1.043 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

Kako su istakli, dronovi su uništeni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Kurske, Kaluške, Kostromske, Orlovske, Penzenske, Rostovske, Rjazanske, Smolenske, Samarske, Saratovske, Tverske, Tulske i Jaroslavske oblasti, Moskovskog regiona i Republike Tatarstan.

Prema podacima koje su RIA Novosti analizirale na osnovu objava gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina na društvenim mrežama, Oružane snage Ukrajine izvele su jedan od najmasovnijih pokušaja napada na rusku prestonicu od početka ove godine.

Gradonačelnik ruske prestonice istakao je da su od sinoć do jutra ka Moskovskom regionu letele 862 bespilotne letelice.

Snage PVO neutralisale su najveći deo dronova na udaljenim prilazima gradu, dok je 170 letelica presretnuto neposredno pred prestonicom.

Prethodni veći napad bespilotnim letelicama na Moskvu dogodio se u noći između 28. i 29. oktobra.

Tada je ka gradu bilo upućeno 613 dronova.

(RT Balkan)

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