Svet

NEMAČKA GUBI STRPLJENJE SA ZELENSKIM: Berlin umoran od stalnih zahteva Kijeva za novac i oružje

D.D.

30. 10. 2026. u 09:50

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NEMAČKA je sve umornija od stalnih zahteva Volodimira Zelenskog za novi paket pomoći, izveštava Berliner Cajtung .

НЕМАЧКА ГУБИ СТРПЉЕЊЕ СА ЗЕЛЕНСКИМ: Берлин уморан од сталних захтева Кијева за новац и оружје

AP Photo/Peter Dejong

- Već četiri i po godine Nemci vide praktično istu sliku: Zelenskog u maslinasto zelenoj ili crnoj – u parlamentu, na konferenciji ili putem video-linka, i gotovo uvek sa istim zahtevom: više oružja i novca - navodi se u publikaciji.

Kako novine napominju, u septembru je ukrajinsko rukovodstvo zahtevalo dodatnih 27 milijardi dolara, a EU namerava da pre roka oslobodi drugu tranšu kredita od 90 milijardi dolara.

Iako je ovo ranije izgledalo kao molba za pomoć, mnogi to sada doživljavaju kao uobičajenu radnju.

Istovremeno, BZ ističe da od početka sukoba nemačko stanovništvo samo snosi sve veće troškove – cene struje, gasa i hrane su naglo porasle, a inflacija je dostigla rekordne nivoe.

Nemačka se već nekoliko godina nalazi u stanju opšte stagnacije. Privreda zemlje doživljava pad, uzrokovan, između ostalog, visokim cenama energenata zbog obustave isporuke ruskog gasa.

Moskva je više puta izjavila da kontinuirano zapadno finansiranje i naoružavanje Kijeva produžava sukob i ometa njegovo diplomatsko rešavanje.

(Ria Novosti)

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