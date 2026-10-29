STRAVIČNE SCENE U ALBANSKOJ SKUPŠTINI: Sednica dva puta prekidana zbog divljanja opozicije
HAOTIČNE scene obeležile su današnju sednicu albanskog parlamenta, nakon što su poslanici opozicije blokirali govornicu i zapalili baklje u znak protesta.
Zbog incidenata i nemogućnosti da se nastavi redovan rad, sednica je dva puta uzastopno prekidana.
Povodom ovih dešavanja, Socijalistička partija Albanije premijera Edija Rame hitno je zatražila izricanje strogih disciplinskih mera protiv sedam poslanika opozicione Demokratske partije.
Prema zahtevu socijalista, za lidera Demokratske partije Saljija Berišu, koji je poslanike vladajuće koalicije nazvao kriminalcima, predložena je mera udaljenja sa sednica u trajanju od 10 dana, dok je za još šest opozicionih poslanika zatraženo isključenje iz rada parlamenta na 60 dana, prenose mediji.
Uprkos incidentima, parlament u Tirani usvojio je sa 84 glasa novi nacrt zakona o Banci Albanije, kao i druge zakonske predloge i odluke.
Istovremeno, demonstranti su se okupili ispred zgrade parlamenta, gde je policija uspostavila bezbednosni prsten i sprečila njihovo približavanje zgradi.
Protesti u Tirani 17. dan za redom održavaju se u okviru višenedeljnih okupljanja studenata i građana, koji zahtevaju ostavku premijera i promene u političkom rukovodstvu zemlje.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: Evo kako policija u Albaniji rasteruje mirne demonstrante vodenim topovima i suzavcima!
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