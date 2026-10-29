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HITNO OBUSTAVITE ISPORUKU ORUŽJA KIJEVU: BSV u Nemačkoj podneo inicijativu sličnu kao AFD

JM

29. 10. 2026. u 16:58

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FRAKCIJA Unije za socijalnu pravdu i pametnu ekonomiju (BSV) podnela je nacrt rezolucije Landtagu (parlamentu) istočnonemačke pokrajine Saksonija, zahtevajući hitnu obustavu prodaje oružja Kijevu i ukidanje sankcija protiv Rusije.

ХИТНО ОБУСТАВИТЕ ИСПОРУКУ ОРУЖЈА КИЈЕВУ: БСВ у Немачкој поднео иницијативу сличну као АФД

Foto: ordnas, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Slična zajednička rezolucija BSV-a i stranke Alternativa za Nemačku (AfD) usvojena je 14. oktobra većinom glasova u Landtagu susedne nemačke savezne države Saksonija-Anhalt.

- U svojoj rezoluciji, frakcija poziva državnu vladu... da drastično promeni svoj trenutni kurs. Isporuke oružja Ukrajini moraju biti zaustavljene. Finansijska pomoć mora biti odmah obustavljena ako prelazi humanitarnu podršku. Štaviše, ekonomske sankcije protiv Rusije moraju biti odmah ukinute - navodi se u publikaciji.

Poslanici BSV-a, posebno, napominju da politika sankcija Zapada prema Rusiji nije približila kraj sukoba u Ukrajini, već je nanela težak udarac nemačkoj ekonomiji.

U tom smislu, autori rezolucije pozivaju regionalnu vladu Saksonije da iskoristi svoje pravo glasa u Bundesratu (komori država Savezne Republike Nemačke) kako bi podstakla savezne vlasti u Berlinu da promene spoljnopolitički kurs Savezne Republike Nemačke.

Niko Rudolf, poslanik BSV-a za istočne države, nazvao je predstojeće glasanje o rezoluciji u parlamentu Saksonije „lakmus testom“ za lokalne političare.

On se nada da će predlog zakona BSV-a, koji podržavaju AfD i Levica, obezbediti većinu glasova u parlamentu države.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je napomenuo da bi svaka pošiljka oružja namenjenog Ukrajini bila legitimna meta za Rusiju.

Rusija je više puta izjavila da će se nositi sa sankcijskim pritiskom koji je Zapad počeo da vrši na Rusiju pre nekoliko godina i koji nastavlja da eskalira.

Moskva je primetila da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh sankcija protiv Rusije. Same zapadne zemlje su više puta izrazile stav da su antiruske sankcije neefikasne.

(RIA Novosti) 
 

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