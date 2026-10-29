BOLSONARO NE PRIZNAJE PORAZ: Izbegao u SAD i proglasio se za predsednika

NjEGOVA Liberalna stranka, priznala je izborni poraz, ali Flavio Bolsonaro odbija da prihvati da ga je pobedio dosadašnji lider Brazila, Luis Ignasio Lula da Silva.

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Sin nekadašnjeg predsednika ove latinoameričke zemlje Žaira, desničarski populista Bolsonaro junior, oglasio se prvi put otkako je pobegao u SAD, tvrdeći da je žrtva prevare i proglasio sebe izbornim pobednikom. "Ja sam izabrani predsednik, a kriminalci koji su ukrali izbore u Brazilu, deo su zločinačke organizacije koja je uspostavila tiraniju", naveo je u otvorenom pismu. Šef Bele kuće Donald Tramp, nagovestio je da nema nameru da se meša u taj slučaj.

Bolsonaro, koji se u Brazilu suočava sa krivičnim istragama, optužen za pranje novca i korupciju, ističe da je, sa porodicom, napustio domovinu zbog straha od političkog progona i obećao da će iz inostranstva predvoditi opoziciju. Mediji ističu da nije ponudi dokaze za tvrdnje o izbornoj prevari.

Zahvalan IZRAŽAVAJUĆI zahvalnost Doladu Trampu i predsedniku Argentine Havijeru Mileju na podršci, Flavio Bolsonaro je istakao da je Milej omogućio njegov odlazak u SAD, preko Argentine. Po navodima argentinskih vlasti, Bolsonaro junior, kom je bila izrečena zabrana napuštanja zemlje, otputovao je kopnenim putem u susednu državu, odakle je odleteo za Ekvador. Iz Ekvadora je nastavio put ka Majamiju, na Floridi.

Posle izbora, Bolsonaro nije ispoštovao nalog Vrhovnog suda Brazila da u roku od 24 sata preda svoje pasoše. Sudija Aleksandre de Moraes, ličnost koju, kako podsećaju mediji, desničarski krugovi duboko preziru, naredio je poništavanje Bolsonarovih pasoša i zabranio mu napuštanje zemlje.

Stejt department SAD izdao je vize njegovoj porodici, a spekuliše se da Bolsonaro namerava da zatraži azil u Sjedinjenim Državama. Tramp, koji je politički blizak porodici Bolsonaro, prethodno je doveo u pitanje Lulinu pobedu, okarakterisavši izbore kao "nameštene".

Ipak, Tramp ne želi dublje da ulazi u tu temu, budući da je, obraćajući se novinarima pošto je Bolsonaro sebe proglasio "izabranim predsednikom", izjavio:

- Neću to komentarisati, ali znam da smo omogućili njegov ulazak u zemlju. Videćemo. Ali neću se mešati. U svakom slučaju, bili su to veoma čudni izbori.