BOLSONARO NE PRIZNAJE PORAZ: Izbegao u SAD i proglasio se za predsednika
NjEGOVA Liberalna stranka, priznala je izborni poraz, ali Flavio Bolsonaro odbija da prihvati da ga je pobedio dosadašnji lider Brazila, Luis Ignasio Lula da Silva.
Sin nekadašnjeg predsednika ove latinoameričke zemlje Žaira, desničarski populista Bolsonaro junior, oglasio se prvi put otkako je pobegao u SAD, tvrdeći da je žrtva prevare i proglasio sebe izbornim pobednikom. "Ja sam izabrani predsednik, a kriminalci koji su ukrali izbore u Brazilu, deo su zločinačke organizacije koja je uspostavila tiraniju", naveo je u otvorenom pismu. Šef Bele kuće Donald Tramp, nagovestio je da nema nameru da se meša u taj slučaj.
Bolsonaro, koji se u Brazilu suočava sa krivičnim istragama, optužen za pranje novca i korupciju, ističe da je, sa porodicom, napustio domovinu zbog straha od političkog progona i obećao da će iz inostranstva predvoditi opoziciju. Mediji ističu da nije ponudi dokaze za tvrdnje o izbornoj prevari.
Zahvalan
IZRAŽAVAJUĆI zahvalnost Doladu Trampu i predsedniku Argentine Havijeru Mileju na podršci, Flavio Bolsonaro je istakao da je Milej omogućio njegov odlazak u SAD, preko Argentine. Po navodima argentinskih vlasti, Bolsonaro junior, kom je bila izrečena zabrana napuštanja zemlje, otputovao je kopnenim putem u susednu državu, odakle je odleteo za Ekvador. Iz Ekvadora je nastavio put ka Majamiju, na Floridi.
Posle izbora, Bolsonaro nije ispoštovao nalog Vrhovnog suda Brazila da u roku od 24 sata preda svoje pasoše. Sudija Aleksandre de Moraes, ličnost koju, kako podsećaju mediji, desničarski krugovi duboko preziru, naredio je poništavanje Bolsonarovih pasoša i zabranio mu napuštanje zemlje.
Stejt department SAD izdao je vize njegovoj porodici, a spekuliše se da Bolsonaro namerava da zatraži azil u Sjedinjenim Državama. Tramp, koji je politički blizak porodici Bolsonaro, prethodno je doveo u pitanje Lulinu pobedu, okarakterisavši izbore kao "nameštene".
Ipak, Tramp ne želi dublje da ulazi u tu temu, budući da je, obraćajući se novinarima pošto je Bolsonaro sebe proglasio "izabranim predsednikom", izjavio:
- Neću to komentarisati, ali znam da smo omogućili njegov ulazak u zemlju. Videćemo. Ali neću se mešati. U svakom slučaju, bili su to veoma čudni izbori.
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