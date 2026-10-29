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UGROZIO PODATKE VIŠE OD 18.000 PACIJENATA: Španska policija uhapsila osumnjičenog za upad u računarski sistem Zdravstvene službe Ekstremadure

Nataša Bijelić

29. 10. 2026. u 16:58

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POSLE sajber napada, kojim su ugroženi zdravstveni podaci više od 18.000 pacijenata, pripadnici španske Nacionalne policije uhapsili su u gradu Meridi u Ekstramaduri, osumnjičenog za ovo krivično delo.

УГРОЗИО ПОДАТКЕ ВИШЕ ОД 18.000 ПАЦИЈЕНАТА: Шпанска полиција ухапсила осумњиченог за упад у рачунарски систем Здравствене службе Екстремадуре

španska policija

Napad je, kako je saopšteno,  bio usmeren na onlajn portal Zdravstvene službe Ekstremadure putem neovlašćenog, automatizovanog i masovnog pristupa sa anonimnog virtuelnog servera koji se nalazi u inostranstvu. Počinilac je nameravao da dobije podatke za prodaju na ilegalnim forumima. Tokom pretresa kuće osumnjičenog, policajci su pronašli ukradene baze podataka pacijenata, koje su sadržale više od 334.000 kartona.

- Istraga je počela početkom oktobra nakon žalbe Zdravstvene službe Ekstremadure, koja je dostavila tehnički izveštaj sa detaljima o upadu u njene računarske sisteme - navodi policija. - Osumnjičeni je pokrenuo automatizovani napad, sa anonimnog virtuelnog servera koji se nalazi u inostranstvu, na portal CSOnline Zdravstvene službe Ekstremadure. Napad je ugrožio zdravstvene podatke 18.416 pacijenata, sa više od 334.000 kartona koji detaljno opisuju njihovo zdravstveno stanje.

Nakon složenih tehničkih istraga, osumnjičeni je uhapšen, a u njegovom stanu je izvršen pretres, tokom kojeg su zaplenjeni visokoperformansni računari, pronađeni su tragovi veza korišćenih u napadu, kao i ukradena baza podataka o pacijentima.

Podaci o pacijentima su organizovani po godini rođenja i identifikacionom kodu pacijenta, uključujući njihove medicinske kartone i dokumenta, kao i indeksiranu bazu podataka koja sadrži njihove kompletne medicinske istorije, uključujući bolesti, dijagnoze i lečenje.

Istraga je omogućila pronalaženje informacija i kopija baza podataka, sprečavajući njihovu prodaju na ilegalnim forumima. Vlasti takođe rade na otkrivanju drugih napada ili pokušaja napada na druge institucije.

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