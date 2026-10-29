"ŽUTI PRSLUCI" PONOVO NA ULICAMA FRANCUSKE: Spremaju protest ispred parlamenta
PREDSTAVNICI pokreta "žutih prsluka" najavili su nameru da protestuju ispred Nacionalne skupštine Francuske, javlja BFMTV .
- Koordinatori "Žutih prsluka" podneli su zahtev prefekturi za održavanje demonstracija u loncima i tiganjima ovog petka od 18:00 do 21:00 (od 20:00 do 23:00 po moskovskom vremenu) ispred zgrade Narodne skupštine- javlja TV, pozivajući se na organizaciju.
Na Maršu praznih lonaca, demonstranti udaraju praznim loncima i drugim priborom kako bi namerno stvorili buku i privukli pažnju.
Prema pisanju televizijskog kanala, policija je ponudila "žutim prslucima" trg kod Doma invalida kao lokaciju za njihov protest, ali su oni to odbili.
Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući bolje škole.
Kasnije su im se pridružili nezadovoljni rastom cena širom zemlje, uključujući pokret „žutih prsluka“, a protesti su se proširili i na druge regione.
Nacionalne demonstracije 17. oktobra bile su najveće. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo je oko 550.000 ljudi.
Francuske snage reda koristile su suzavac, šok bombe i vodene topove protiv demonstranata.
(Ria Novosti)
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