RAT NA FRANCUSKOJ POLITIČKOJ SCENI: Nacionalno okupljanje uvredljivo uzvratilo predsedniku

POSLANIK francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje Žan-Filip Tangi ocenio je danas da antisemitizam, homofobija i drugi oblici mržnje "dostižu rekorde" tokom mandata predsednika države Emanuela Makrona.

Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

- Makron upravlja Francuskom već devet godina, on je taj koji dozvoljava da ideologije mržnje napreduju - rekao je bliski saradnik predsedničke kandidatkinje Marin Le Pen.

Tangi je kazao da Makron ne treba da komentariše druge političke opcije pošto je "veoma problematičan" te dodao da njegova stranka osuđuje svaki oblik mržnje, preneo je Figaro.

Makron je u sredu kazao da su Nacionalno okupljanje i druge desničarske stranke podsticale antisemitizam u Francuskoj.

Prošle nedelje je u predgrađu Pariza tokom pucnjave ubijen crnac Pengo Bosio Vangi, a više ljudi afričkog porekla je ranjeno.

Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, napadač je imao rasističke motive za napad.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Protesti đaka u Parizu: Traže više profesora i bolje škole