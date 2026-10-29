NOVA TRAGEDIJA U PAKISTANU: Nakon smrti 15 beba u vrtiću, eksplozija u bolnici odnela više od 10 života

NAJMANjE 10 ljudi poginulo je u eksploziji boce sa kiseonikom u parkiranom ambulantnom vozilu u zdravstvenoj ustanovi u okrugu Tarparkar, u pakistanskoj provinciji Sind, saopštili su danas policijski i bolnički zvaničnici.

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Šef okružne policije Arif Aziz rekao je da se eksplozija dogodila tokom noći, a da su među poginulima osoblje ustanove, jedan pacijent i njegovi rođaci, preneo je Hindustijan tajms.

Trenutno se zna da ima više od 10 poginulih, a broj i dalje nije konačan, prenosi China Xinhua News.

An oxygen cylinder exploded inside an ambulance in Pakistan’s southern Sindh province, killing nine people in the city of Tharparkar on Thursday morning. Follow: https://t.co/1ymjeez4mJ https://t.co/Ah5I5v5RDn — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 29, 2026

Lokalni policijski zvaničnik Halil Abro naveo je da su pacijenti premeštani u drugu bolnicu u trenutku eksplozije.

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari izrazio je žaljenje zbog pogibije i pozvao na brzu i transparentnu istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

THARPARKAR: Seven people were killed and five others sustained serious injuries in a cylinder explosion inside a (PPHI) ambulance parked within the premises of the Basic Health Unit (BHU Plus) in Dano Dandhal, Nagarparkar taluka, Tharparkar district. @HamidMirPAK https://t.co/XgHlTspmKW — Dileep kumar khatri🦚 (@DileepKumarPak) October 28, 2026

Takođe je zatražio pojačavanje bezbednosnih mera radi sprečavanja sličnih incidenata.

U avgustu je u požaru izazvanom eksplozijom klima-uređaja u vrtiću Pakistanskog instituta medicinskih nauka u Islamabadu stradalo 15 novorođenčadi.

(Tanjug)

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