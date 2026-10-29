Svet

NOVA TRAGEDIJA U PAKISTANU: Nakon smrti 15 beba u vrtiću, eksplozija u bolnici odnela više od 10 života

Ivana Manić

29. 10. 2026. u 11:47

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NAJMANjE 10 ljudi poginulo je u eksploziji boce sa kiseonikom u parkiranom ambulantnom vozilu u zdravstvenoj ustanovi u okrugu Tarparkar, u pakistanskoj provinciji Sind, saopštili su danas policijski i bolnički zvaničnici.

НОВА ТРАГЕДИЈА У ПАКИСТАНУ: Након смрти 15 беба у вртићу, експлозија у болници однела више од 10 живота

Foto:

Šef okružne policije Arif Aziz rekao je da se eksplozija dogodila tokom noći, a da su među poginulima osoblje ustanove, jedan pacijent i njegovi rođaci, preneo je Hindustijan tajms.

Trenutno se zna da ima više od 10 poginulih, a broj i dalje nije konačan, prenosi China Xinhua News.

Lokalni policijski zvaničnik Halil Abro naveo je da su pacijenti premeštani u drugu bolnicu u trenutku eksplozije.

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari izrazio je žaljenje zbog pogibije i pozvao na brzu i transparentnu istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Takođe je zatražio pojačavanje bezbednosnih mera radi sprečavanja sličnih incidenata.

U avgustu je u požaru izazvanom eksplozijom klima-uređaja u vrtiću Pakistanskog instituta medicinskih nauka u Islamabadu stradalo 15 novorođenčadi.

(Tanjug)

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