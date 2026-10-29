NOVA TRAGEDIJA U PAKISTANU: Nakon smrti 15 beba u vrtiću, eksplozija u bolnici odnela više od 10 života
NAJMANjE 10 ljudi poginulo je u eksploziji boce sa kiseonikom u parkiranom ambulantnom vozilu u zdravstvenoj ustanovi u okrugu Tarparkar, u pakistanskoj provinciji Sind, saopštili su danas policijski i bolnički zvaničnici.
Šef okružne policije Arif Aziz rekao je da se eksplozija dogodila tokom noći, a da su među poginulima osoblje ustanove, jedan pacijent i njegovi rođaci, preneo je Hindustijan tajms.
Trenutno se zna da ima više od 10 poginulih, a broj i dalje nije konačan, prenosi China Xinhua News.
Lokalni policijski zvaničnik Halil Abro naveo je da su pacijenti premeštani u drugu bolnicu u trenutku eksplozije.
Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari izrazio je žaljenje zbog pogibije i pozvao na brzu i transparentnu istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće.
Takođe je zatražio pojačavanje bezbednosnih mera radi sprečavanja sličnih incidenata.
U avgustu je u požaru izazvanom eksplozijom klima-uređaja u vrtiću Pakistanskog instituta medicinskih nauka u Islamabadu stradalo 15 novorođenčadi.
(Tanjug)
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