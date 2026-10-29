PRIKAZANE SCENE "NAMERNO BLATE" KINU: Vlasnik Hello Kitty prekida saradnju sa japanskom serijom

VLASNIK franšize Hello Kitty izvinio se i otkazao komercijalno partnerstvo sa japanskom televizijskom serijom nakon što su kineski državni mediji i korisnici interneta osudili kompaniju zbog „namernog blaćenja“ Kine.

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Japanska kompanija Sanrio, čiji su likovi popularni širom sveta, objavila je na kineskoj društvenoj mreži Weibo da prekida veze sa dramskom serijom „Vivant“ jer sadrži elemente koji nisu u skladu sa osnovnim vrednostima kompanije.

Negativne reakcije podstakla je druga sezona popularnog špijunskog trilera „Vivant“, koji je producirala japanska mreža TBS.

U seriji glumac Masato Sakai igra kancelarijskog radnika upletenog u mrežu međunarodnog kriminala i špijunaže.

Kineski državni mediji su ove nedelje oštro kritikovali prikazivanje kineskih agenata koji muče pripadnike tajne jedinice Japanskih snaga samoodbrane „okrutnim nasiljem“.

Nazvali su prikaz „namernim blaćenjem“ Pekinga. Neki kineski mediji tvrde da metode mučenja podsećaju na one koje je japanska vojska koristila nad kineskim civilima tokom Drugog svetskog rata.

„Serija iskrivljuje istinu“

Državni tabloid „Global tajms“ objavio je da prikazane radnje „neverovatno podsećaju na mučenje koje je nad kineskim građanima sprovodila japanska okupaciona vojska“.

U članku se takođe navodi da serija „iskrivljuje istinu pripisujući ove zločine savremenim kineskim znakovima“. U epizodi emitovanoj 4. oktobra, kineski agent odseca prste japanskom obaveštajnom oficiru i zabija ga nožem u stomak.

- Sanrio je od svog osnivanja dosledno koristio svoje likove kako bi preneo vrednosti poput brige i povezanosti i posvećen je svojoj korporativnoj filozofiji promovisanja harmonije među svim ljudima. Veoma ozbiljno shvatamo povratne informacije koje smo dobili o ovom incidentu. Pooštrićemo naše procedure verifikacije za sve zajedničke projekte u budućnosti - navodi se u saopštenju Sanrija. Kina je ključno prekomorsko tržište za Sanrio.

Likovi iz franšize Hello Kitty, kao što su My Melody i Cinnamorollo, pojavljuju se na proizvodima povezanim sa serijom „Vivant“.

Prema pisanju kineskih medija, kompanija sa sedištem u Tokiju ostvarila je prihod od 781 milion juana, odnosno oko 117 miliona dolara, na kineskom tržištu u prvoj polovini ove godine. To predstavlja povećanje od više od 40 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Sanrio has apologized and scrapped a collaboration with Japanese television drama Vivant after the spy program drew criticism in China over its portrayal of wartime history https://t.co/G45XF6Hacg — Bloomberg (@business) October 29, 2026

Premijer planira da gleda seriju

Prva sezona serije, koja se odvija u izmišljenoj zemlji u Centralnoj Aziji, nije izazvala kontroverzu. Međutim, najnovija sezona emituje se u vreme pojačanih tenzija između Pekinga i Tokija. Konzervativni japanski premijer Sanae Takaiči izazvao je diplomatski spor prošlog novembra.

Ona je potom rekla poslanicima da bi kineski napad na Tajvan mogao da aktivira japanske snage samoodbrane ako bi sukob postao egzistencijalna pretnja Japanu.

Takaiči je ranije ovog meseca rekla da je snimila epizode ​​serije „Vivant“ i da planira da ih gleda tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Negativne reakcije protiv Sanrija dolaze samo nekoliko dana nakon što je nekoliko kineskih brendova prekinulo saradnju sa francuskim fudbalerom Kilijanom Mbapeom, koji je u šali nazvao Mao Cedunga „diktatorom“.

Napadač Real Madrida, koji je poznat kao „diktator“ zbog svog uticaja na igru, kasnije se izvinio zbog svojih „nepromišljenih“ komentara.

(Index hr)