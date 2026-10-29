PROFESORKA U AUSTRALIJI SEKSUALNO ZLOSTAVLJALA DVOJICU UČENIKA: Osuđena na 15 meseci zatvora

BIVŠA srednjoškolska nastavnica u Sidneju osuđena je na 15 meseci zatvora zbog seksualnog napada na dvojicu učenika. Tejla Li Brejli pojavila se danas pred Okružnim sudom u Paramati nakon što se izjasnila krivom po četiri tačke optužnice, izveštava Kanbera tajms.

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Optužbe se odnose na krivična dela počinjena 2024. godine, uključujući seksualne činove sa dvoje tinejdžera i korišćenje telekomunikacionih usluga za slanje i pristup materijalu o zlostavljanju dece.

Sudija Elizabet Rajan je rekla da način na koji je Brejli narušio poverenje između nastavnika i učenika zaslužuje zatvorsku kaznu.

- Ova krivična dela nanose ogromnu štetu poverenju koje mora postojati između porodica i obrazovnog sistema - rekla je sudija Rajan.

- Stoga, nijedna druga kazna osim zatvora nije prikladna - dodala je. Detektivi su prvi put uhapsili Brejlija u avgustu 2024. u školi u Sidneju.

A Western Sydney teacher has lost her job and her freedom for pursuing sexual relationships with two of her teenage students. Tayla Lee Brailey was jailed this afternoon, the court accepting she was suffering from mental health issues when she committed the crimes. https://t.co/ARwtUOK5dx — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 28, 2026

Učenik: Napustio sam školu zbog sramote

Zatim je optužena za seksualno uznemiravanje i seksualni odnos sa osobom sa posebnim potrebama. Nakon što je puštena uz kauciju, ponovo je uhapšena manje od dve nedelje kasnije. Zatim je optužena za nove seksualne radnje u kojima je učestvovao još jedan tinejdžer.

Sud je čuo da je Brejli prva stupila u kontakt sa jednim od dečaka. Sudija je pročitao izjavu o posledicama koju je pripremio jedan od tinejdžera i napomenuo da su njeni postupci ostavili dubok trag na učenike.

- Napisao je da se stidi i da je morao da napusti srednju školu pre nego što završi 12. razred (što odgovara našem četvrtom razredu srednje škole) upravo zbog te sramote - rekla je sudija.

- Patio je od nesanice i ponovo je proživljavao traumatična sećanja. Rekao je da mu se više nijedan od njegovih drugova iz škole nije obratio. Osećao se kao da je to njegova krivica - istakao je.

🚨 AUSTRALIA: Former teacher Tayla Lee Brailey, 32, has been sentenced to 15 months in prison after pleading guilty to sexual offenses involving two male students, ages 16 and 17. She'll be eligible for parole in April 2027. Is 15 months enough? ⚖️ She lost her marriage and her job because of her actions. — Greg 🇺🇸 ✭ (@GregB_TX) October 28, 2026

Brejliju je dijagnostikovan bipolarni poremećaj

Sudija se takođe pozvala na pisma članova porodice optužene, u kojima se navodi da su ovi zločini koštali 32-godišnju ženu braka, posla i ugleda.

Takođe je predstavila detalje iz psihološkog izveštaja podnetog sudu. U izveštaju se navodi da je Brejli dijagnostikovan bipolarni poremećaj i da je verovatno bila u maničnoj fazi u vreme zločina.

- U julu 2024. godine, gospođa Brejli je napravila užasne greške. Iskoristila je svoj položaj nastavnice da zloupotrebi poverenje dvoje mladih ljudi - rekao je sudija.

Brejli će imati pravo na uslovni otpust 24. aprila 2027. godine. Sudija je takođe naredio da se njeno ime unese u Registar seksualnih prestupnika policije Novog Južnog Velsa na period od 15 godina.

(Index hr)