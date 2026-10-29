Svet

PROFESORKA U AUSTRALIJI SEKSUALNO ZLOSTAVLJALA DVOJICU UČENIKA: Osuđena na 15 meseci zatvora

JM

29. 10. 2026. u 10:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BIVŠA srednjoškolska nastavnica u Sidneju osuđena je na 15 meseci zatvora zbog seksualnog napada na dvojicu učenika. Tejla Li Brejli pojavila se danas pred Okružnim sudom u Paramati nakon što se izjasnila krivom po četiri tačke optužnice, izveštava Kanbera tajms.

ПРОФЕСОРКА У АУСТРАЛИЈИ СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЛА ДВОЈИЦУ УЧЕНИКА: Осуђена на 15 месеци затвора

Foto: /X/ @Davo_1970

Optužbe se odnose na krivična dela počinjena 2024. godine, uključujući seksualne činove sa dvoje tinejdžera i korišćenje telekomunikacionih usluga za slanje i pristup materijalu o zlostavljanju dece.

Sudija Elizabet Rajan je rekla da način na koji je Brejli narušio poverenje između nastavnika i učenika zaslužuje zatvorsku kaznu.

- Ova krivična dela nanose ogromnu štetu poverenju koje mora postojati između porodica i obrazovnog sistema - rekla je sudija Rajan.

- Stoga, nijedna druga kazna osim zatvora nije prikladna - dodala je. Detektivi su prvi put uhapsili Brejlija u avgustu 2024. u školi u Sidneju.

Učenik: Napustio sam školu zbog sramote

Zatim je optužena za seksualno uznemiravanje i seksualni odnos sa osobom sa posebnim potrebama. Nakon što je puštena uz kauciju, ponovo je uhapšena manje od dve nedelje kasnije. Zatim je optužena za nove seksualne radnje u kojima je učestvovao još jedan tinejdžer.

Sud je čuo da je Brejli prva stupila u kontakt sa jednim od dečaka. Sudija je pročitao izjavu o posledicama koju je pripremio jedan od tinejdžera i napomenuo da su njeni postupci ostavili dubok trag na učenike.

- Napisao je da se stidi i da je morao da napusti srednju školu pre nego što završi 12. razred (što odgovara našem četvrtom razredu srednje škole) upravo zbog te sramote - rekla je sudija.

- Patio je od nesanice i ponovo je proživljavao traumatična sećanja. Rekao je da mu se više nijedan od njegovih drugova iz škole nije obratio. Osećao se kao da je to njegova krivica - istakao je.

Brejliju je dijagnostikovan bipolarni poremećaj

Sudija se takođe pozvala na pisma članova porodice optužene, u kojima se navodi da su ovi zločini koštali 32-godišnju ženu braka, posla i ugleda.

Takođe je predstavila detalje iz psihološkog izveštaja podnetog sudu. U izveštaju se navodi da je Brejli dijagnostikovan bipolarni poremećaj i da je verovatno bila u maničnoj fazi u vreme zločina.

- U julu 2024. godine, gospođa Brejli je napravila užasne greške. Iskoristila je svoj položaj nastavnice da zloupotrebi poverenje dvoje mladih ljudi - rekao je sudija.

Brejli će imati pravo na uslovni otpust 24. aprila 2027. godine. Sudija je takođe naredio da se njeno ime unese u Registar seksualnih prestupnika policije Novog Južnog Velsa na period od 15 godina.

(Index hr)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! Pokušavam deci da objasnim šta gledaju

Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"