PROFESORKA U AUSTRALIJI SEKSUALNO ZLOSTAVLJALA DVOJICU UČENIKA: Osuđena na 15 meseci zatvora
BIVŠA srednjoškolska nastavnica u Sidneju osuđena je na 15 meseci zatvora zbog seksualnog napada na dvojicu učenika. Tejla Li Brejli pojavila se danas pred Okružnim sudom u Paramati nakon što se izjasnila krivom po četiri tačke optužnice, izveštava Kanbera tajms.
Optužbe se odnose na krivična dela počinjena 2024. godine, uključujući seksualne činove sa dvoje tinejdžera i korišćenje telekomunikacionih usluga za slanje i pristup materijalu o zlostavljanju dece.
Sudija Elizabet Rajan je rekla da način na koji je Brejli narušio poverenje između nastavnika i učenika zaslužuje zatvorsku kaznu.
- Ova krivična dela nanose ogromnu štetu poverenju koje mora postojati između porodica i obrazovnog sistema - rekla je sudija Rajan.
- Stoga, nijedna druga kazna osim zatvora nije prikladna - dodala je. Detektivi su prvi put uhapsili Brejlija u avgustu 2024. u školi u Sidneju.
Učenik: Napustio sam školu zbog sramote
Zatim je optužena za seksualno uznemiravanje i seksualni odnos sa osobom sa posebnim potrebama. Nakon što je puštena uz kauciju, ponovo je uhapšena manje od dve nedelje kasnije. Zatim je optužena za nove seksualne radnje u kojima je učestvovao još jedan tinejdžer.
Sud je čuo da je Brejli prva stupila u kontakt sa jednim od dečaka. Sudija je pročitao izjavu o posledicama koju je pripremio jedan od tinejdžera i napomenuo da su njeni postupci ostavili dubok trag na učenike.
- Napisao je da se stidi i da je morao da napusti srednju školu pre nego što završi 12. razred (što odgovara našem četvrtom razredu srednje škole) upravo zbog te sramote - rekla je sudija.
- Patio je od nesanice i ponovo je proživljavao traumatična sećanja. Rekao je da mu se više nijedan od njegovih drugova iz škole nije obratio. Osećao se kao da je to njegova krivica - istakao je.
Brejliju je dijagnostikovan bipolarni poremećaj
Sudija se takođe pozvala na pisma članova porodice optužene, u kojima se navodi da su ovi zločini koštali 32-godišnju ženu braka, posla i ugleda.
Takođe je predstavila detalje iz psihološkog izveštaja podnetog sudu. U izveštaju se navodi da je Brejli dijagnostikovan bipolarni poremećaj i da je verovatno bila u maničnoj fazi u vreme zločina.
- U julu 2024. godine, gospođa Brejli je napravila užasne greške. Iskoristila je svoj položaj nastavnice da zloupotrebi poverenje dvoje mladih ljudi - rekao je sudija.
Brejli će imati pravo na uslovni otpust 24. aprila 2027. godine. Sudija je takođe naredio da se njeno ime unese u Registar seksualnih prestupnika policije Novog Južnog Velsa na period od 15 godina.
(Index hr)
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