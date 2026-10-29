DRAMA IZNAD RUSIJE! Oboreno čak 1.214 ukrajinskih dronova za jednu noć – Moskva bila glavna meta napada

TOKOM noći oboreno je 1.214 ukrajinskih bespilotnih letelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Kako se ističe u saopštenju ruskog odbrambenog resora, dronovi su uništeni iznad Brjanske, Belgorodske, Kurske, Kaluške, Tulske, Smolenske, Lipecke, Voronješke, Tverske, Orlovske, Rjazanjske, Vladimirske, Samarske, Saratovske, Penzenske i Rostovske oblasti, Moskovskog regiona, Republike Baškortostan i Udmurtske Republike.

Prema podacima sa društvenih mreža gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, koje je analizirala RIA Novosti, Oružane snage Ukrajine izvele su jedan od najvećih pokušaja napada na rusku prestonicu u oktobru.

Gradonačelnik ruske prestonice istakao je da je ka Moskovskom regionu letelo 613 bespilotnih letelica.

Vojska je većinu neutralisala na udaljenim prilazima, dok je 231 dron oboren prilikom približavanja glavnom gradu.

Još jedan veliki napad bespilotnim letelicama na Moskvu dogodio se u noći između 21. i 22. oktobra. Tada je ka Moskovskom regionu bilo usmereno 630 bespilotnih letelica. Snage protivvazdušne odbrane oborile su 163 drona koji su se približavali gradu.

Najmasovniji napad ukrajinskih snaga na Moskvu od početka jeseni zabeležen je 19. i 20. septembra, u danima kada su u Rusiji održavani izbori za Državnu dumu.

Snage protivvazdušne odbrane uništile su 1.600 bespilotnih letelica, od kojih je 450 bilo na putu ka gradu.

(RT Balkan)