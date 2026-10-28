Svet

JOŠ JEDAN SNAŽAN ZEMLJOTRES U JAPANU: Upaljeni crveni meteoalarmi na severu ostrva Hokaido

Ivana Manić

28. 10. 2026. u 16:52

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OBALU japanskog ostrva Honšu danas je pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale, dok je crveni meteoalarm upaljen na severu ostrva Hokaido, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki institut.

ЈОШ ЈЕДАН СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС У ЈАПАНУ: Упаљени црвени метеоаларми на северу острва Хокаидо

Foto: http://data.jma.go.jp/

Prema podacima instituta, zemljotres se dogodio na dubini od 41 kilometra, a udaljenost od Narite iznosila je 36 kilometara.

Još nije poznato da li je bilo žrtava ili materijalne štete.

Foto: http://data.jma.go.jp/

U zvaničnoj tabeli je objavljeno upozorenje za poplave, kišu i klizište.

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