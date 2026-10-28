JOŠ JEDAN SNAŽAN ZEMLJOTRES U JAPANU: Upaljeni crveni meteoalarmi na severu ostrva Hokaido

OBALU japanskog ostrva Honšu danas je pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale, dok je crveni meteoalarm upaljen na severu ostrva Hokaido, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki institut.

Foto: http://data.jma.go.jp/

Prema podacima instituta, zemljotres se dogodio na dubini od 41 kilometra, a udaljenost od Narite iznosila je 36 kilometara.

⚠️ M5.5 earthquake near Asahi, Chiba, Japan, centered 5 km ESE of Asahi. At 41 km depth, this was a shallow event and was likely felt across a wide area. It is the largest of 8 earthquakes recorded locally in the past 30 days. Did you feel it? Share your location and experience. #earthquake #GeoShake #Chiba #Japan — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 28, 2026

Još nije poznato da li je bilo žrtava ili materijalne štete.

Foto: http://data.jma.go.jp/

U zvaničnoj tabeli je objavljeno upozorenje za poplave, kišu i klizište.

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