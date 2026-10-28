JOŠ JEDAN SNAŽAN ZEMLJOTRES U JAPANU: Upaljeni crveni meteoalarmi na severu ostrva Hokaido
OBALU japanskog ostrva Honšu danas je pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale, dok je crveni meteoalarm upaljen na severu ostrva Hokaido, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki institut.
Prema podacima instituta, zemljotres se dogodio na dubini od 41 kilometra, a udaljenost od Narite iznosila je 36 kilometara.
Još nije poznato da li je bilo žrtava ili materijalne štete.
U zvaničnoj tabeli je objavljeno upozorenje za poplave, kišu i klizište.
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