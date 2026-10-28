Svet

PESKOV SIGURAN U POBEDU RUSIJE: "To konstatuju čak i predstavnici kijevskog režima"

JM

28. 10. 2026. u 15:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA pobeđuje na bojnom polju u zoni Specijalne vojne operacije i svi vojni stručnjaci to konstatuju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ СИГУРАН У ПОБЕДУ РУСИЈЕ: То констатују чак и представници кијевског режима

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Rusija pobeđuje na bojnom polju, svakog dana proširuje oslobođenu teritoriju, i svi iole ozbiljni vojni stručnjaci to konstatuju - rekao je Peskov.

On je dodao da tu realnost na terenu konstatuju „čak i predstavnici kijevskog režima“.

Kako je naveo, Rusija proširuje oslobođene teritorije u zoni Specijalne vojne operacije.

Ranije je profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer rekao da Rusija pobeđuje u sukobu, a Ukrajina rizikuje da prestane da postoji kao funkcionalna država.

(Sputnik)

BONUS VIDEO:

 RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!

Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!