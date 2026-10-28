RUSIJA pobeđuje na bojnom polju u zoni Specijalne vojne operacije i svi vojni stručnjaci to konstatuju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Rusija pobeđuje na bojnom polju, svakog dana proširuje oslobođenu teritoriju, i svi iole ozbiljni vojni stručnjaci to konstatuju - rekao je Peskov.

On je dodao da tu realnost na terenu konstatuju „čak i predstavnici kijevskog režima“.



Kako je naveo, Rusija proširuje oslobođene teritorije u zoni Specijalne vojne operacije.

Ranije je profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer rekao da Rusija pobeđuje u sukobu, a Ukrajina rizikuje da prestane da postoji kao funkcionalna država.

(Sputnik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja