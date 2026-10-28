PESKOV SIGURAN U POBEDU RUSIJE: "To konstatuju čak i predstavnici kijevskog režima"
RUSIJA pobeđuje na bojnom polju u zoni Specijalne vojne operacije i svi vojni stručnjaci to konstatuju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Rusija pobeđuje na bojnom polju, svakog dana proširuje oslobođenu teritoriju, i svi iole ozbiljni vojni stručnjaci to konstatuju - rekao je Peskov.
On je dodao da tu realnost na terenu konstatuju „čak i predstavnici kijevskog režima“.
Ranije je profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer rekao da Rusija pobeđuje u sukobu, a Ukrajina rizikuje da prestane da postoji kao funkcionalna država.
(Sputnik)
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