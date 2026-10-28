NEVEROVATNA ODLUKA U KOMŠILUKU: Slovenačka vlada priprema izmene Zakona, zabranjuje prekrivanje lica na skupovima?

SLOVENAČKA vlada priprema izmene Zakona o zaštiti javnog reda i mira, a jedna od odredbi podrazumevala bi zabranu pokrivanja lica na javnim mestima u meri koja omogućava prepoznavanje crta lica, čime bi se policiji olakšao posao identifikacije pojedinaca.

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Kako se navodi u nacrtu to pravilo se ne bi odnosilo na određenu vrstu odeće, verski simbol ili lične okolnosti, a predviđeni su izuzeci za slučajeve kada je prekrivanje lica neophodno iz zdravstvenih ili profesionalnih razloga, kao i u vezi sa sportskim aktivnostima, umetničkim, kulturnim ili tradicionalnim događajima, prenose slovenački mediji.

Za kršenje ovih odredbi predviđene su novčane kazne u iznosu od 100 do 200 evra.

Izrada nacrta izmena zakona počela je nakon što je koaliciona stranaka "Istina" podnela predlog za raspisivanje referenduma, na kojem bi se građani izjasnili o tome da li treba zabraniti prekrivanje lica na javnim mestima.

Iako se zahtev za referendum odnosi na opštu zabranu prekrivanja lica, predstavnici poslaničkih grupa su tokom rasprave istakli da je reč o burkama i da je neophodno da se uvedu ograničenja, jer bi u suprotnom Slovenci mogli da se nađu u podređenom položaju u odnosu na imigrante.

Takođe su izrazili očekivanje da se imigranti prilagode načinu života u Sloveniji.

U Evropi zabranu potpunog prekrivanja lica uvele su: Belgija, Francuska, Bugarska, Austrija, Danska, Švajcarska i Portugal.

Zabranu delimičnog pokrivanja lica, odnosno pokrivanja u određenim državnim, obrazovnim ili zdravstvenim ustanovama uvele su: Holandija, Luksemburg i Letonija, dok su u Nemačkoj i Italiji pojedine pokrajine uvele zabranu pokrivanja lica.

(Tanjug)

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