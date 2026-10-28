KUĆA STRAVE I UŽASA: Usvojili troje dece, pa im napravili pakao od života, detaljni opisi lede krv u žilama

TROJE usvojene dece izdvojeno je iz kuće u Zapadnoj Virdžiniji u kojoj su, kako se sumnja, godinama trpela fizičko i emocionalno zlostavljanje.

Foto: Printskrin Facebook/Jackson County WV Sheriff's Department

Šerif je njihove životne uslove opisao kao "kuću užasa".

Erika Sejr (45) suočava se sa šest krivičnih optužbi nakon istrage o navodnom dugotrajnom fizičkom i emocionalnom zlostavljanju troje dece u njenoj kući u Evansu, u Zapadnoj Virdžiniji.

Šerif okruga Džekson, R. H. Melinger, rekao je da je njegova kancelarija podnela prijavu protiv Erike, koja se tereti po tri tačke za zlostavljanje dece sa telesnim povredama i po tri tačke za zanemarivanje dece kojim je stvorena opasnost od povređivanja.

Ona se još nije izjasnila o krivici niti se prvi put pojavila pred sudom.

Njen suprug, Kliford Sejr, suočava se sa istih šest krivičnih optužbi.

Tokom istrage, nadležni su čuli svedočenja o "uznemirujućem zlostavljanju" koje je troje dece navodno trpelo.

Deca su izjavila da ih je majka više puta udarala i davila, kao i da im je uskraćivala hranu i vodu, rekao je Melinger.

Erika im je, kako je dodao, "uskraćivala korišćenje kupatila", dok im je "prljav mačji posip istresala u krevete, a pseći izmet na lične stvari".

Deca su navodno bila i "primoravana da trče bosa po prilaznom putu prekrivenom šljunkom kao kazna za svaki sukob s Erikom".

Pored toga, deca su izjavila da su ponekad bila "udara­na predmetima iz domaćinstva, što je izazivalo obilno krvarenje", da su bila "primoravana da stavljaju prljave čarape u usta", pa čak i da im je "kosa nasilno šišana".

- Jedno dete opisalo je kako je udareno elektronskim uređajem u glavu, što je izazvalo krvarenje, ali mu je uskraćena medicinska pomoć - rekao je Melinger. i dodao:

- Jednom detetu je zaprećeno da će biti ubijeno ako kontaktira sa službom za zaštitu dece.

Tokom razgovora s istražiteljima, jedno dete se vidno uznemirilo.

- Ne mogu da se vratim u tu kuću - izjavilo je jedno dete, dok je drugo reklo da samo želi normalan život.

Kliford nije intervenisao iako je prisustvovao zlostavljanju, rekao je Melinger.

Jedno dete ga je optužilo da joj je fizički držao ruke dok joj je Erika, kao kaznu, brijala kosu žiletom.

Troje dece je takođe izjavilo da su ih supružnici "mučili i uznemiravali zbog njihovih preminulih bioloških roditelja".

Melinger je rekao da su krivične optužbe podignute nakon što su istražitelji potvrdili navode sve troje dece i "pronašli fizičke dokaze, uključujući dokumentovane ožiljke koji odgovaraju pojedinim delovima njihovih iskaza".

(Telegraf.rs)

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