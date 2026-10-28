DRAMA U CRNOM MORU USRED SASTANKA MINISTARA: Pomorske bespilotne letelice pogodile kontejnerski brod kod bugarske obale

KONTEJNERSKI brod pod zastavom Liberije pogođen je sa tri pomorska drona u Crnom moru, oko 40 kilometara od Šable, na severoistočnoj obali Bugarske, saopštio je danas bugarski ministar odbrane Dimitra Stojanov.

Foto: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stojanov je potvrdio napad tokom trilateralnog sastanka u Sofiji sa turskim ministrom odbrane Jašarom Gulerom i rumunskim ministrom odbrane Stefanom Radu-Opreom, kao i načelnicima generalštabova tri zemlje koji su razgovarali o regionalnoj bezbednosti, prenose Novinite.

Portal Maritime.bg objavio je da je napadnut brod "Contship jet", koji je plovio pod zastavom Liberije, a prethodno je krenuo iz Haife u Izraelu ka rumunskoj luci Konstanca.

Prema navodima tog portala, tanker je upućen u pomoć brodu, dok se posada evakuisala u splavove za spasavanje.

Russia has just targeted another commercial vessel off the coast of Bulgaria, inside the country's Exclusive Economic Zone. Container ship CONTSHIP JET (IMO 9348625) was targeted approximately 21 nautical miles off Shabla, near Cape Kaliakra and was traveling from Israel to Romania. Bulgarian Defense Minister Dimitar Stoyanov has confirmed the incident, while maritime outlet Masays says the crew is now evacuating aboard life rafts. This is the 9th ship targeted in the past several weeks in the waters if Romania and Bulgaria. The extent of the damage and the condition of the crew remain unclear. — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 28, 2026

Prvobitno je bilo objavljeno da je posada napustila brod, ali za sada nema informacija o njenom stanju niti o razmerama štete na plovilu.

- Dok je ovaj sastanak bio u toku, kontejnerski brod pogođen je u priobalnom pojasu sa tri pomorska drona. Lokacija se nalazi oko 21 milju od Šable - rekao je Stojanov.

On je zahvalio turskom i rumunskom kolegi što su u kratkom roku pristali da učestvuju na sastanku zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Crnom moru.

Stojanov je ocenio da njihovo prisustvo pokazuje zajedničku opredeljenost tri zemlje da odgovore na regionalne izazove.

Bugarska, Rumunija i Turska usvojile su zajedničku izjavu kojom osuđuju napade na civilni pomorski saobraćaj.

Stojanov je ocenio da ti incidenti predstavljaju opasnu eskalaciju i ozbiljno ugrožavaju bezbednost plovidbe.

- Pozivamo na hitan prekid napada kojima se ugrožavaju trgovački brodovi, pomorska infrastruktura i bezbednost pomorskih aktivnosti - rekao je Stojanov.

On je dodao da su se tri zemlje dogovorile o uspostavljanju trilateralnog mehanizma za koordinaciju u Crnom moru, koji će obuhvatiti redovne konsultacije, razmenu informacija i dalje praktične korake za jačanje regionalne bezbednosti i stabilnosti.

Ministri su se, takođe, saglasili da u bliskoj budućnosti održe dodatne sastanke.

- Rizici se povećavaju iz dana u dan i moramo imati adekvatan odgovor - rekao je Stojanov.

Prema navodima portala Maritime.bg, brod "Contship jet" nalazio se oko 11 kilometara od rta Kaliakra kada je napadnut.

Najnoviji incident dogodio nakon što je tokom oktobra zabeležen niz napada vazdušnim i pomorskim dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarske i rumunske obale, što je podstaklo sve češće ocene da je Crno more postalo najopasniji plovni put na svetu.

Maritime.bg navodi da je poslednjih nedelja u sličnim incidentima nekoliko brodova potopljeno ili oštećeno, među kojima su "Rjoyad Mammadov", "Alfa Watan", "HS dignity", "Able" i "Chelsea-3".

(Tanjug)

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