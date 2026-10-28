NAKON 52 GODINE NAPOKON REŠEN SLUČAJ UBISTVA 17-GODIŠNJE DEVOJKE U AMERICI: Još jedna žrtva Teda Bandija

VLASTI u Juti koristile su naprednu DNK tehnologiju kako bi povezale ozloglašenog serijskog ubicu Teda Bandija sa ubistvom 17-godišnje devojčice čije su telo otkrili lovci pre 52 godine.

Foto: /X/ @NBC26

Melisa En Smit, ćerka lokalnog šefa policije, pronađena je 27. oktobra 1974. godine sa znacima silovanja i mučenja.

U aprilu su zvaničnici Jute identifikovali tinejdžerku Loru En Ejm kao još jednu Bandijevu žrtvu. Dokazi prikupljeni iz tog slučaja su kasnije korišćeni da pomognu u rešavanju Smitovog slučaja.

Pre nego što je pogubljen 1989. godine, Bandi je priznao ubistvo još dve tinejdžerke u Juti. Povezan je sa najmanje 30 ubistava širom SAD.

Na konferenciji za novinare u utorak, narednik okruga Juta, Majk Rejnolds, rekao je da se u državi ispituje još slučajeva Bandija.

🚨 TED BUNDY WAS EXECUTED 37 YEARS AGO. DNA JUST LINKED HIM TO ANOTHER MURDERED TEENAGE GIRL. 💔 Jesus Christ. Fifty-two years. Melissa Ann Smith was just 17 when she was murdered in Utah in 1974. Her father was the local police chief. He died in 1985 without answers. Her mother died in 2024. Now DNA evidence has helped investigators officially link Bundy to her murder. The announcement came on the anniversary of the discovery of her body. Bundy was executed in 1989. Her father died searching for answers. Her mother died waiting for them. Fifty-two years later, the truth finally arrived. But the two people who needed to hear it most were already gone. Her name was Melissa Ann Smith. She was seventeen. 💔 JNN requires receipts. 👑💀 📸 Photo: Courtesy of the Summit County Sheriff’s Office of Utah, via USA TODAY. — AmyButtermaker (@Amy_Buttermaker) October 28, 2026

- Sa svakim zatvaranjem slučaja neka izbrišemo sećanje na Teda Bandija - rekao je.

Šerif okruga Solt Lejk, Rouzi Rivera, dodala je da bi slučaj trebalo da bude znak drugim žrtvama nerešenih slučajeva „da postoji nada“.

- Forenzika se menja svakog dana i imamo mogućnost da iznova i iznova pregledamo ove slučajeve - rekla je ona.

Takođe je pohvalila detektive što su tako dugo čuvali dokaze iz slučaja, rekavši da to „pokazuje potrebu za očuvanjem dokaza čak i kada prođu decenije“.

U aprilu je direktor Biroa za forenzičke usluge Jute rekao za Solt Lejk Tribjun da je u državi bilo 444 nerešenih istraga smrti, uključujući 258 ubistava.

Investigators in Summit County, Utah closed the 1974 cold case homicide of Melissa Ann Smith Tuesday, linking her murder to prominent serial killer Ted Bundy. https://t.co/DLyo6Wj7iD https://t.co/iMqPw2Oxzz — WANE 15 (@wane15) October 28, 2026

Bandi je jedan od najozloglašenijih serijskih ubica u Americi, a svoj pohod je započeo napadajući žrtve širom severozapada SAD u Pacifiku.

Poznat po tome što je često prilazio ženama na javnim mestima, sticao bi njihovo poverenje svojim šarmom ili lažnom povredom, a zatim bi ih namamio u osamljena mesta i ubijao.

Prvi put je uhapšen 1975. godine zbog otmice žene i osuđen na 15 godina zatvora. Ali je 1977. godine pobegao skočivši kroz prozor zatvorske biblioteke.

Ponovo je uhvaćen osam dana, a zatim je ponovo pobegao, nastavljajući da ubija sve dok konačno nije uhvaćen 1978. godine.

(BBC)