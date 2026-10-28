Svet

NAKON 52 GODINE NAPOKON REŠEN SLUČAJ UBISTVA 17-GODIŠNJE DEVOJKE U AMERICI: Još jedna žrtva Teda Bandija

JM

28. 10. 2026. u 13:57

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VLASTI u Juti koristile su naprednu DNK tehnologiju kako bi povezale ozloglašenog serijskog ubicu Teda Bandija sa ubistvom 17-godišnje devojčice čije su telo otkrili lovci pre 52 godine.

НАКОН 52 ГОДИНЕ НАПОКОН РЕШЕН СЛУЧАЈ УБИСТВА 17-ГОДИШЊЕ ДЕВОЈКЕ У АМЕРИЦИ: Још једна жртва Теда Бандија

Foto: /X/ @NBC26

Melisa En Smit, ćerka lokalnog šefa policije, pronađena je 27. oktobra 1974. godine sa znacima silovanja i mučenja.

U aprilu su zvaničnici Jute identifikovali tinejdžerku Loru En Ejm kao još jednu Bandijevu žrtvu. Dokazi prikupljeni iz tog slučaja su kasnije korišćeni da pomognu u rešavanju Smitovog slučaja.

Pre nego što je pogubljen 1989. godine, Bandi je priznao ubistvo još dve tinejdžerke u Juti. Povezan je sa najmanje 30 ubistava širom SAD.

Na konferenciji za novinare u utorak, narednik okruga Juta, Majk Rejnolds, rekao je da se u državi ispituje još slučajeva Bandija.

- Sa svakim zatvaranjem slučaja neka izbrišemo sećanje na Teda Bandija - rekao je.

Šerif okruga Solt Lejk, Rouzi Rivera, dodala je da bi slučaj trebalo da bude znak drugim žrtvama nerešenih slučajeva „da postoji nada“.

- Forenzika se menja svakog dana i imamo mogućnost da iznova i iznova pregledamo ove slučajeve - rekla je ona.

Takođe je pohvalila detektive što su tako dugo čuvali dokaze iz slučaja, rekavši da to „pokazuje potrebu za očuvanjem dokaza čak i kada prođu decenije“.

U aprilu je direktor Biroa za forenzičke usluge Jute rekao za Solt Lejk Tribjun da je u državi bilo 444 nerešenih istraga smrti, uključujući 258 ubistava.

Bandi je jedan od najozloglašenijih serijskih ubica u Americi, a svoj pohod je započeo napadajući žrtve širom severozapada SAD u Pacifiku.

Poznat po tome što je često prilazio ženama na javnim mestima, sticao bi njihovo poverenje svojim šarmom ili lažnom povredom, a zatim bi ih namamio u osamljena mesta i ubijao.

Prvi put je uhapšen 1975. godine zbog otmice žene i osuđen na 15 godina zatvora. Ali je 1977. godine pobegao skočivši kroz prozor zatvorske biblioteke.

Ponovo je uhvaćen osam dana, a zatim je ponovo pobegao, nastavljajući da ubija sve dok konačno nije uhvaćen 1978. godine.

(BBC)

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