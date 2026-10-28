TRKA U NAORUŽAVANJU: SAD aktivira novi bataljon protivvazdušne odbrane Guama dok Kina i Severna Koreja jačaju raketne snage

AMERIČKA vojska je aktivirala novi bataljon protivvazdušne odbrane na Guamu kako bi ojačala zaštitu strateški kritične teritorije, koja nastavlja da igra centralnu ulogu u olakšavanju planiranih ofanziva u istočnoj Aziji.

Foto: The U.S. Army Ralph Scott/Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense

3. bataljon, 43. artiljerijski puk protivvazdušne odbrane, formalno je bio u vazduhoplovnoj bazi Andersen, preuzimajući odgovornosti koje je ranije obavljala Radna grupa Talon.

Ova tranzicija označava pomak ka uspostavljanju stalnog prisustva protivvazdušne i raketne odbrane na ostrvu.

Radna grupa Talon je započela svoju rotacionu misiju 2013. godine, prvobitno se fokusirajući na odbranu Guama od potencijalnih severnokorejskih balističkih raketnih napada. Brza ekspanzija raketnih snaga Kine i Severne Koreje značajno je proširila obim misije.

Pentagon je 2023. godine pokrenuo planove za Guamski odbrambeni sistem kako bi se odgovorilo na pretnje od balističkih, krstarećih i hipersoničnih raketa, što odražava zabrinutost zbog ranjivosti američkih baza na precizne udare dugog dometa tokom potencijalnog sukoba u regionu.

#KRLD otwiera muzeum nowoczesnego uzbrojenia - Muzeum Rewolucji Obronnej. Na wystawie - Hwasong-20 (ICBM) - nowy pocisk balistyczny odpalany z okrętu podwodnego (SLBM), - pocisk hipersoniczny Hwasong-16, - MLRS kalibru 600 mm, - pocisk przeciwokrętowy Haedok 1/2 https://t.co/0OjBS8WREh — Tomek Ryba (@TomekRyb) October 14, 2026

U to vreme se očekivalo da će ostrvo postaviti do 20 novih lokacija protivvazdušne odbrane kao deo napora da se značajno poboljša preživljavanje važnih objekata tamo, a očekuje se i uspostavljanje značajnih novih ograničenja vazdušnog prostora.

- Sistem protivraketne odbrane bio bi u stanju da brani Guam punih 360 stepeni oko celog ostrva. Sposobnost od 360 stepeni bi se postigla distribucijom/postavljanjem komponenti sistema na više lokacija širom ostrva - napomenuli su izveštaji u to vreme.

Guam trenutno ima šest vojnih lansera THAAD, dok ratni brodovi američke mornarice opremljeni borbenim sistemom Aegis mogu pružiti dodatnu odbrambenu podršku kada su dodeljeni zaštiti ostrva.

Očekuje se da će novi bataljon koristiti nekoliko komplementarnih sistema protivvazdušne odbrane, uključujući sisteme Patriot srednjeg dometa i THAAD za velike visine, zajedno sa sistemom zaštite od vatre srednjeg dometa (IFPC) koji je trenutno u razvoju.

Foto Vikipedia/US Army employee

THAAD je prvenstveno dizajniran za presretanje balističkih raketa tokom završne faze njihovog leta, dok Patriot pruža dodatnu odbranu od aviona i raznih raketnih pretnji.

IFPC je namenjen za rešavanje pretnji kratkog dometa, uključujući krstareće rakete, bespilotne letelice i drugo vazdušno oružje, pružajući još jedan sloj zaštite unutar šire odbrambene mreže.

Vojska namerava da integriše ove sisteme u koordinisanu odbrambenu arhitekturu koja povezuje senzore, infrastrukturu komandovanja i kontrole, lansirne sisteme i presretače.

Paralelno sa naporima da se ojača raketna odbrana Guama, američka vojska je takođe nastojala da diverzifikuje svoj asortiman objekata za projektovanje moći u istočnu Aziju, uključujući i proširenje objekata na ostrvu Vejk i u severnoj Australiji , za koje se očekuje da će svi moći da posluže kao poligoni za bombardere B-21 sposobne za nuklearno oružje.

Glavni izazov sposobnosti američkih oružanih snaga da deluju iz ovih objekata ostaju napredne mogućnosti kineskih i severnokorejskih snaga za napade balističkim raketama.

It's probably a 4,500 km-range Hwasong-12 IRBM based on the trajectory. Compare: Hwasong-12 test on May 14 2012: 787 km range 2,111.5 km apogee ~30 minute flight time. UI missile test on January 29, 2022 800 km range >2000 km apogee ~30 minute flight time https://t.co/5ZSIlgkACd — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) January 30, 2022

Severna Koreja je počela sa testiranjem balističkih raketa sa hipersoničnim jedrilicama 2021. godine, a od tada je uvela u upotrebu raketu Hvasong-16B , koja integriše jedno takvo vozilo i značajno poboljšava mogućnosti prethodne rakete Hvasong-12 „Guam Kiler“.

Postojeći američki sistemi raketne odbrane pokazali su se nesposobnim da presretnu čak i osnovnije iranske hipersonične rakete, dok se Patriot pokazao daleko od pouzdanog čak i protiv relativno osnovnih ciljeva.

(Military watch magazine)