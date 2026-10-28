DIPLOMATSKI ŠOK: Putin izvojevao pobedu, evropski lideri prekinuli ćutanje i prvi pozvali Moskvu

TELEFONSKI razgovor sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom i premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom predstavlja diplomatsku pobedu ruskog predsednika Vladimira Putina, ocenio je profesor međunarodnih odnosa Univerziteta u Tampereu Tuomas Forsberg.

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- Stub i Stere su pozvali, odnosno prekinuli ćutanje i prvi popustili. To je već diplomatska pobeda za Putina - rekao je Forsberg medijima.

On je dodao da će posle tog razgovora, koji su inicirali lideri Finske i Norveške, lideri drugih zemalja Evropske unije imati osećaj da su ostali izvan tokova informacija.

- To otvara mogućnost da još veći broj evropskih lidera uspostavlja kontakte sa Rusijom na sve manje koordinisan način i razgovara o pitanjima koja više nisu toliko povezana sa mirom u Ukrajini - zaključio je Forsberg.

Predsednik Finske i premijer Norveške razgovarali su u utorak telefonom sa Putinom.

Kako je saopštila pres-služba Kremlja, lideri tri zemlje dogovorili su se da i ubuduće održavaju direktne telefonske kontakte.

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, razgovor je pre svega bio usredsređen na obnavljanje trilateralnih pregovora Moskve, Kijeva i Vašingtona o ukrajinskom pitanju.

(Sputnjik)

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