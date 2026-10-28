MOSKVA SPREMA TEREN ZA PREGOVORE: Rjabkov otkrio šta se dešava iza kulisa i kada počinje dijalog o Ukrajini

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Rjabkov naglasio je da očekuje da će napori predsednika SAD i njegovog tima, posebno kada je reč o Ukrajini, približiti trenutak kada će Rusija moći ozbiljno da govori o pokretanju trajnog, pouzdanog i stabilnog procesa rešavanja sukoba.

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Rusija se zasad nalazi u fazi priprema za pregovore o Ukrajini, izjavio je na marginama Ekonomskog i humanitarnog foruma "Rusija–Afrika", prenosi TASS.

- Zasad je prerano govoriti o pregovorima u Abu Dabiju. Naravno, postoji preliminarno razumevanje da će se takav kontakt održati u bliskoj budućnosti i da je Abu Dabi pomenut kao mesto njegovog održavanja. Sve je to tačno. Ali, u suštini, mi se zasad nalazimo u fazi priprema - istakao je.

Osim toga, Rjabkov je napomenuo da u Sjedinjenim Američkim Državama postoje ljudi koji žele mir i saradnju i u Rusiji vide potencijalno značajnog partnera.

- Izbori u svakoj zemlji predstavljaju važan instrument za merenje javnog mnjenja. U slučaju SAD očigledan je veliki jaz u pristupu međunarodnim pitanjima između elita, uključujući i Kongres, i ljudi koji su daleko od politike. Oni žele mir, žele saradnju, žele blagostanje i, uprkos svoj propagandi, u Rusiji vide potencijalno značajnog partnera - ukazao je zamenik ministra spoljnih poslova.

Napomenuo je da Rusija ne gaji iluzije da će rezultati izbora za Kongres SAD promeniti pristup američkih vlasti prema Moskvi.

- Sačekajmo rezultate. Ne gajimo iluzije da će ishod izbora radikalno promeniti pravac razvoja naših odnosa nabolje. Nažalost, u SAD se ustalio čvrst međustranački antiruski konsenzus, dok se snage koje razmišljaju razumno uglavnom okupljaju izvan sadašnjeg sastava Kongresa - istakao je Rjabkov.

Prema njegovim rečima, višegodišnja i pojačana antiruska propaganda iskrivila je sliku Rusije u SAD, ali situacija nije beznadežna.

- Radićemo sa onima koji su za to zainteresovani. Takve snage ipak postoje, iako nisu brojne, i u Kongresu SAD. Videćemo - rekao je zamenik ministra spoljnih poslova, naglasivši da je najvažnije to što se danas sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa vodi intenzivan i pojačan dijalog.

Skrenuo je pažnju na to da se Rusija nada da će intenzivan dijalog sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa omogućiti pokretanje procesa rešavanja sukoba u Ukrajini i otklanjanje njegovih osnovnih uzroka.

- Danas se sa Trampovom administracijom vodi intenzivan i sadržajan dijalog. Očekujemo da će napori predsednika SAD i njegovog tima, posebno kada je reč o Ukrajini, približiti trenutak kada ćemo moći ozbiljno da govorimo o pokretanju trajnog, pouzdanog i stabilnog procesa rešavanja sukoba, koji će garantovano obezbediti naše suštinske interese, biti u skladu sa odredbama našeg Ustava i omogućiti rešavanje problema koji spadaju u osnovne uzroke sukoba u različitim oblastima – od bezbednosti do prava stanovništva koje govori ruski jezik i Ruske pravoslavne crkve, o čemu stalno govorimo - istakao je Rjabkov.

(RT Balkan)

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