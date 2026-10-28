Svet

TRAGEDIJA U INDIJI: Ciklon Arnab odneo prve žrtve, drveće pada na ljude dok hiljade beže pred bujicom

Ivana Manić

28. 10. 2026. u 12:18

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NAJMANjE tri osobe su poginule, a više od 180.000 ljudi evakuisano je u indijskim državama Andra Pradeš i Odiša zbog ciklona Arnab, koji je pogodio istočnu obalu zemlje, donoseći obilne kiše i snažne vetrove, saopštili su danas zvaničnici.

ТРАГЕДИЈА У ИНДИЈИ: Циклон Aрнаб однео прве жртве, дрвеће пада на људе док хиљаде беже пред бујицом

Foto: AP / Tanjug / Mahesh Kumar A. (STF)

Andra Pradeš je najteže pogođen, a prema preliminarnim izveštajima oštećene su desetine kuća, oborena stabla i prekinuto snabdevanje strujom u pojedinim oblastima, preneo je Rojters.

Zvaničnici su naveli da su dva smrtna slučaja izazvani padom stabla i strujnim udarom.

Ciklon je stigao do kopna u blizini Janama, na teritoriji Pudučeri, a zatim oslabio iz veoma jake u jaku ciklonsku oluju.

Očekuje se da će ciklon nastaviti da slabi dok se bude kretao ka unutrašnjosti, ali se obilne padavine prognoziraju u pogođenim državama i okolnim područjima.

Zbog nevremena su zatvorene pojedine škole, otkazani neki železnički i avionski polasci, a obustavljene su i operacije na tri aerodroma u Andra Pradešu.

Foto: AP / Tanjug / Mahesh Kumar A. (STF)

Ribarima je savetovano da ne izlaze na more.

Nacionalne snage za reagovanje na katastrofe rasporedile su 39 timova u Andra Pradešu, Odiši i susednim područjima.

Oko 57.000 ljudi prebačeno je u prihvatne kampove u Andra Pradešu, dok je 38 osoba evakuisano iz Janama.

Zbog opasnosti od obilnih kiša i snežnih mećava koje bi ciklon mogao da izazove na Himalajima, Nepal je na tri dana obustavio izdavanje dozvola za planinarenje u visokoplaninskim područjima.

Vlasti su prethodno upozorile turiste da izbegavaju područja na velikim nadmorskim visinama zbog rizika od snežnih oluja i lavina.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

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