TRAGEDIJA U INDIJI: Ciklon Arnab odneo prve žrtve, drveće pada na ljude dok hiljade beže pred bujicom

NAJMANjE tri osobe su poginule, a više od 180.000 ljudi evakuisano je u indijskim državama Andra Pradeš i Odiša zbog ciklona Arnab, koji je pogodio istočnu obalu zemlje, donoseći obilne kiše i snažne vetrove, saopštili su danas zvaničnici.

Foto: AP / Tanjug / Mahesh Kumar A. (STF)

Andra Pradeš je najteže pogođen, a prema preliminarnim izveštajima oštećene su desetine kuća, oborena stabla i prekinuto snabdevanje strujom u pojedinim oblastima, preneo je Rojters.

Zvaničnici su naveli da su dva smrtna slučaja izazvani padom stabla i strujnim udarom.

Ciklon je stigao do kopna u blizini Janama, na teritoriji Pudučeri, a zatim oslabio iz veoma jake u jaku ciklonsku oluju.

#CycloneArnab crossed the coast in #AndhraPradesh this morning. Visuals show strong winds blowing at a speed of 150 km/h. https://t.co/FsFu4389TD — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 28, 2026

Očekuje se da će ciklon nastaviti da slabi dok se bude kretao ka unutrašnjosti, ali se obilne padavine prognoziraju u pogođenim državama i okolnim područjima.

Zbog nevremena su zatvorene pojedine škole, otkazani neki železnički i avionski polasci, a obustavljene su i operacije na tri aerodroma u Andra Pradešu.

Foto: AP / Tanjug / Mahesh Kumar A. (STF)

Ribarima je savetovano da ne izlaze na more.

Nacionalne snage za reagovanje na katastrofe rasporedile su 39 timova u Andra Pradešu, Odiši i susednim područjima.

Arnab is here.🌀🌊 Yes, Laugh at the name later. Arnab means OCEAN in Bengali. The Very Severe Cyclone is crossing India’s east coast. It's moving slowly, which means longer winds and heavier rain. 125–135 kmph. Gusts to 150. IMD warned of “total destruction” of thatched homes and a surge of up to 2.5 m. Video : Chennai📍 — Rajat Jain (@RajatJain) October 28, 2026

Oko 57.000 ljudi prebačeno je u prihvatne kampove u Andra Pradešu, dok je 38 osoba evakuisano iz Janama.

Zbog opasnosti od obilnih kiša i snežnih mećava koje bi ciklon mogao da izazove na Himalajima, Nepal je na tri dana obustavio izdavanje dozvola za planinarenje u visokoplaninskim područjima.

Vlasti su prethodno upozorile turiste da izbegavaju područja na velikim nadmorskim visinama zbog rizika od snežnih oluja i lavina.

(Tanjug)

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