PENTAGON ISPOSTAVIO CEH ZA RAT U IRANU: Potrošeno 47 milijardi dolara, Tramp i Hegset traže još
TROŠKOVI rata u Iranu dostigli su 47,1 milijardu dolara do 16. oktobra, a više od 60 odsto iznosa potrošeno je na bombe, rakete i drugu municiju, saopštio je danas Pentagon američkim zakonodavcima, objavili su američki mediji.
Prema procenama dostavljenim Kongresu, američka vojska potrošila je 29 milijardi dolara na municiju, dok je 6,1 milijarda dolara izdvojena za zamenu oštećenih ili uništenih aviona, oružja i opreme.
Dodatni troškovi od poslednje procene, predstavljene zakonodavcima prošlog meseca, iznosili su oko 3,5 milijardi dolara za približno šest nedelja.
Ratno vazduhoplovstvo potrošilo je 7,6 milijardi dolara na rad lovačkih i bombarderskih eskadrila, mornarica 1,5 milijardi na raspoređivanje ratnih brodova, a vojska 2,1 milijardu dolara na održavanje snaga u regionu.
Procena ne obuhvata 1,5 milijardi dolara za gorivo i druge troškove koje je administracija američkog predsednika, Donalda Trampa, zatražila dodatnim zahtevom za finansiranje rata, kao ni troškove obnove američkih vojnih objekata oštećenih u iranskim napadima.
Kongresni zvaničnici upozorili su da bi obnova tih objekata mogla da košta desetine milijardi dolara.
Trampova administracija i američki ministar odbrane Pit Hegset traže do 70 milijardi dolara dodatnih vojnih sredstava za pokrivanje troškova rata i finansiranje novog oružja i osoblja.
Pentagon je saopštio da je u ratu poginulo 18 američkih vojnika, dok je više od 860 povređeno.
(Blic)
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