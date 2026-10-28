PENTAGON ISPOSTAVIO CEH ZA RAT U IRANU: Potrošeno 47 milijardi dolara, Tramp i Hegset traže još

TROŠKOVI rata u Iranu dostigli su 47,1 milijardu dolara do 16. oktobra, a više od 60 odsto iznosa potrošeno je na bombe, rakete i drugu municiju, saopštio je danas Pentagon američkim zakonodavcima, objavili su američki mediji.

Foto: Yasin Ozturk / AFP / Profimedia

Prema procenama dostavljenim Kongresu, američka vojska potrošila je 29 milijardi dolara na municiju, dok je 6,1 milijarda dolara izdvojena za zamenu oštećenih ili uništenih aviona, oružja i opreme.

Dodatni troškovi od poslednje procene, predstavljene zakonodavcima prošlog meseca, iznosili su oko 3,5 milijardi dolara za približno šest nedelja.

Ratno vazduhoplovstvo potrošilo je 7,6 milijardi dolara na rad lovačkih i bombarderskih eskadrila, mornarica 1,5 milijardi na raspoređivanje ratnih brodova, a vojska 2,1 milijardu dolara na održavanje snaga u regionu.

Procena ne obuhvata 1,5 milijardi dolara za gorivo i druge troškove koje je administracija američkog predsednika, Donalda Trampa, zatražila dodatnim zahtevom za finansiranje rata, kao ni troškove obnove američkih vojnih objekata oštećenih u iranskim napadima.

Kongresni zvaničnici upozorili su da bi obnova tih objekata mogla da košta desetine milijardi dolara.

Trampova administracija i američki ministar odbrane Pit Hegset traže do 70 milijardi dolara dodatnih vojnih sredstava za pokrivanje troškova rata i finansiranje novog oružja i osoblja.

Pentagon je saopštio da je u ratu poginulo 18 američkih vojnika, dok je više od 860 povređeno.

(Blic)

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