ZAPLENJENO 11 TONA HAŠIŠA: Rezultat višemesečne akcije španske policije tokom koje je uhapšeno 86 osumnjičenih

POSLE višemesečne istrage, pripadnici španske policije sporveli su akciju, tokom koje je uhapšeno 86 osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj grupi, koja je, kako se tvrdi, trgovala hašišom. Narkotici su krijumčareni preko španske obale iz Maroka i transportovani u Madrid radi skladištenja i naknadne distribucije širom Španije i Evrope. Navodi se da je tokom nekoliko akcija zaplenjeno 11 tona hašiša.

španska policija

Kako je saopštila španska policija, operacija je krenula početkom 2025. kada su vlasti saznale da vođe organizacije koriste platforme za šifrovane poruke, kako bi usmeravali svoje kriminalne aktivnosti. To je dovelo do demontaže sedam lokacija koje su korišćene za skladištenje i distribuciju droge, smeštenih u različitim delovima Madrida, Gvadalahare i Valensije. Istraga je i dalje otvorena i moguća su dalja hapšenja.

španska policija

- Preko platformi za šifrovane poruke, vođe grupe su upravljale unosom droge, koordinirajući njihov transfer u iznajmljene kuće ili stambene komplekse koji su služili za skladištenje i naknadnu distribuciju manjim dilerima - navodi policija. - Kasnije je prihod od njihove kriminalne aktivnosti pran kroz lažne kredite, falsifikovanje plata i faktura za fiktivne kompanije i ulaganje u nekretnine i luksuzna vozila.

Jedno od prvih razotkrivenih mesta bila je kuća koja se nalazila u madridskom naselju Las Tablas, gde su u decembru 2025. agenti zaplenili više od 2,1 tone hašiša. To je omogućeno nakon što su istražitelji otkrili da je šef organizacije osnovao "skladište" koje su vodili njegovi saradnici.

- U martu 2026. prvi talas hapšenja usmerio se na članove rukovodstva organizacije - ističe se u saopštenju. - Međutim, njen glavni vođa je uspeo da pobegne. Od tog trenutka, istraga se fokusirala na mrežu dobavljača i infrastrukturu transportera i skladišta koji su omogućili nastavak kriminalne aktivnosti.Krajem juna, agenti su demontirali dva nova skladišta: kuću na periferiji Madrida, gde je zaplenjeno više od 960 kilograma hašiša i više od 12 kilograma pupoljaka marihuane i drugu kuću u Sančinaru, gde je zaplenjena tona hašiša.

Pranje novca POLICIJSKA istraga je takođe otkrila različite mehanizme koje je vođa grupe koristio za uvođenje prihoda od trgovine drogom u pravni sistem. To je uključivalo dobijanje kredita preko "paravanskih ljudi", kupovinu i prodaju luksuznih vozila i nekretnina, izdavanje lažnih faktura preko fiktivnih kompanija i naplatu lažnih plata. U ovom poslednjem slučaju, vođa je godinama bio naveden kao zaposleni u grafičkoj kompaniji, primajući mesečne plate veće od 5.000 evra neto, a da nije obavljao nikakav stvarni posao.

Nakon toga, pretraženo je industrijsko skladište u Sili, Valensija, što je rezultiralo zaplenom 4,6 tona hašiša namenjenog Madridu. Takođe, agenti su locirali još jedno skladište u penthausu u madridskom naselju El Kanjaveral, gde su zaplenili 2,1 kilogram hašiša.

Istraga je takođe dovela do otkrića drugih nekretnina koje je organizacija koristila u Madridu i Gvadalahari, gde je izvršeno 13 racija i uhapšeno 29 ljudi, uključujući i vođu - koji je trenutno zatvoren u Maroku - čija se ekstradicija Španiji obrađuje. Ovom operacijom je završeno demontiranje sedam skladišta identifikovanih tokom istrage.

Među uhapšenima je i šef kriminalne organizacije, koji je bio u bekstvu od marta 2016. godine, kada je pobegao iz svog doma u luksuznom stambenom delu Madrida kako bi izbegao pravdu.Lisice na ruke stavljene su mu u mart u Tanžeru na osnovu međunarodne poternice, u okviru policijske i pravosudne saradnje između Španije i Maroka. Njegovo hapšenje dogodilo se samo nekoliko dana nakon završne faze istrage, u kojoj su agenti izvršili 13 racija i pretresa na različitim lokacijama u Madridu (8) i Gvadalahari (5).

Istraga je utvrdila da je ova osoba upravljala logistikom organizacije, od pregovora sa dobavljačima u Maroku do planiranja pomorskog i drumskog transporta, nabavke vozila i imovine za skladištenje droge i koordinacije onih koji su odgovorni za njihovo prikupljanje, transport, skladištenje i distribuciju.