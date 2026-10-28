"FILMSKA PLJAČKA" U CENTRU BEČA: DŽipom udarili u izlog zlatare, ukrali nakit vredan 175.000 evra

DRAMA u centru Beča u sredu ujutru.

Foto: Olena Bartienieva/Alamy/Profimedia

Banda vandala upala je poznatu luksuznu zlataru u ulici Graben.

U ranim jutarnjim satima, počinioci su terencem marke "leksus" udarili su u izlog prodavnice i nasilno provalili unutra.

Izlog je potpuno uništen u brutalnom napadu, počinioci su potom ukrali nakit.

Vrednost ukradenih predmeta za sada nije poznata.

Ipak, reč je o jednoj od najskupljih zlatara u Beču, u kojoj nisu retkost ogrlice vredne i do 175.000 evra, prenose mediji.

Luxus-Juwelier Wien: Spektakulärer Einbruch am Graben. Rammbock-Bande flüchtet nach Crash mit Lexus-SUV. Polizei ermittelt aktuell. https://t.co/oXXPmjg8Uc https://t.co/kqoOiAEhtZ — heute.at (@Heute_at) October 28, 2026

Mesto zločina bilo je potpuno uništeno.

Teško oštećeni terenac ostao je zaglavljen u razbijenom izlogu zlatare nakon provale.

Policija je stigla u velikom broju, blokirala područje i obezbedila mesto zločina.

Istraga je u toku.

Za sada nije poznato koliko je počinilaca učestvovalo u spektakularnoj provali, niti u kom pravcu su pobegli sa plenom.

Informacije o visini materijalne štete takođe još nisu dostupne.

(Telegraf.rs)

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