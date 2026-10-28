"FILMSKA PLJAČKA" U CENTRU BEČA: DŽipom udarili u izlog zlatare, ukrali nakit vredan 175.000 evra
DRAMA u centru Beča u sredu ujutru.
Banda vandala upala je poznatu luksuznu zlataru u ulici Graben.
U ranim jutarnjim satima, počinioci su terencem marke "leksus" udarili su u izlog prodavnice i nasilno provalili unutra.
Izlog je potpuno uništen u brutalnom napadu, počinioci su potom ukrali nakit.
Vrednost ukradenih predmeta za sada nije poznata.
Ipak, reč je o jednoj od najskupljih zlatara u Beču, u kojoj nisu retkost ogrlice vredne i do 175.000 evra, prenose mediji.
Mesto zločina bilo je potpuno uništeno.
Teško oštećeni terenac ostao je zaglavljen u razbijenom izlogu zlatare nakon provale.
Policija je stigla u velikom broju, blokirala područje i obezbedila mesto zločina.
Istraga je u toku.
Za sada nije poznato koliko je počinilaca učestvovalo u spektakularnoj provali, niti u kom pravcu su pobegli sa plenom.
Informacije o visini materijalne štete takođe još nisu dostupne.
(Telegraf.rs)
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