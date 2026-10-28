Svet

"FILMSKA PLJAČKA" U CENTRU BEČA: DŽipom udarili u izlog zlatare, ukrali nakit vredan 175.000 evra

Jelena Ždralić

28. 10. 2026. u 15:54

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DRAMA u centru Beča u sredu ujutru.

ФИЛМСКА ПЉАЧКА У ЦЕНТРУ БЕЧА: Џипом ударили у излог златаре, украли накит вредан 175.000 евра

Foto: Olena Bartienieva/Alamy/Profimedia

Banda vandala upala je poznatu luksuznu zlataru u ulici Graben.

U ranim jutarnjim satima, počinioci su terencem marke "leksus" udarili su u izlog prodavnice i nasilno provalili unutra.

Izlog je potpuno uništen u brutalnom napadu, počinioci su potom ukrali nakit.

Vrednost ukradenih predmeta za sada nije poznata.

Ipak, reč je o jednoj od najskupljih zlatara u Beču, u kojoj nisu retkost ogrlice vredne i do 175.000 evra, prenose mediji. 

Mesto zločina bilo je potpuno uništeno.

Teško oštećeni terenac ostao je zaglavljen u razbijenom izlogu zlatare nakon provale.

Policija je stigla u velikom broju, blokirala područje i obezbedila mesto zločina.

Istraga je u toku.

Za sada nije poznato koliko je počinilaca učestvovalo u spektakularnoj provali, niti u kom pravcu su pobegli sa plenom.

Informacije o visini materijalne štete takođe još nisu dostupne.

(Telegraf.rs)

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