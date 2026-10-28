Svet

MALO PARA ZA PUNO OBEĆANJA: Kako će vlasti ispuniti preuzete obaveze

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Između obećanja francuske vlade demonstrantima i njihove realizacije stoji ogroman finansijski jaz.

МАЛО ПАРА ЗА ПУНО ОБЕЋАЊА: Како ће власти испунити преузете обавезе

Foto: Goran Čvorović

Francuska je već duboko zadužena. Prema poslednjim podacima nacionalnog statističkog instituta, javni dug dostigao je rekordnih 3.595,5 milijardi evra, odnosno 119 odsto bruto domaćeg proizvoda. Samo za tri meseca povećan je za gotovo 60 milijardi. Budžetski deficit prošle godine iznosio je 152,5 milijardi evra, odnosno 5,1 odsto BDP.

U takvim okolnostima, vlastima će biti teško da istovremeno povećavaju izdvajanja za obrazovanje, popravljaju životni standard i smanjuju državne rashode. Tim pre što protesti odavno nisu ograničeni na škole i univerzitete. Sindikati, zaposleni i "žuti prsluci" traže veće plate, pristupačnije cene i pravedniju raspodelu tereta krize.

Francuska se suočava i s krizom poverenja u demokratske institucije. Posle niza zabrana okupljanja, policijskog časa i oštrih intervencija snaga reda, demonstranti sve glasnije postavljaju pitanje slobode protesta. Opozicija optužuje vlast za autoritarno ponašanje, dok vlada ograničenja pravda sprečavanjem nasilja, pljački i opasnosti od novih nereda.

Predstavnici srednjoškolaca zato sada traže i razgovor s ministrom unutrašnjih poslova Loranom Ninjezom o policijskom postupanju. Tako se prvobitnim zahtevima za bolje školovanje i sigurniju budućnost pridružuje i odbrana građanskih sloboda.

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