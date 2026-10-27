MAKRONOVA OSUDA: Francuska na prekretnici
Predsednik Francuske Emanuel Makron nenajavljeno je posetio Marselj, grad koji su nedavno pogodile žestoke demonstracije.
Makron je razgovarao s gradskim vlastima i predstavnicima snaga reda, posle nasilja tokom demonstracija 17. oktobra. Šef francuske države obišao je i gradsku većnicu, u koju su upali demonstranti i delimično je demolirali, srušivši i bistu nacionalnog simbola Marijane.
Francuski predsednik je razgovarao i sa trgovcima čije su radnje opljačkane i demolirane, a zahvalio se i policajcima koji su učestvovali u uspostavljanju reda.
Makron je prethodno, povodom rasno motivisanog terorističkog napada u Trapu u zapadnom pariskom predgrađu, upozorio da je reč o prekretnici, osudivši planirani teroristički čin usmeren protiv građana zbog boje kože ili veroispovesti.
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