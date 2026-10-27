SIBIHA O SASTANAKU ZELENSKOG I PUTINA: Neophodan za razgovor o najosetljivijim pitanjima

SASTANAK ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina neophodan je kako bi se razgovaralo o najosetljivijim pitanjima mirovnog rešenja, izjavio je danas šef ukrajinske diplomatije, Andrij Sibiha.

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On je to kazao na konferenciji za novinare u Helsinkiju, zajedno sa svojim kolegama, Elinom Valtonen iz Finske, i Espenom Bartom Ajdeom iz Norveške, preneo je Ukrinform.

Na pitanje šta očekuje od predstojećeg trilateralnog sastanka pregovaračkih timova, Sibiha je naveo da "svi pregovori služe stvaranju novog zamajca", dodajući da će se timovi fokusirati na bezbednosna pitanja.

Predstojeći trilateralni sastanak pregovaračkih timova Ukrajine, SAD i Rusije planiran je za prvu polovinu novembra u Abu Dabiju, sa fokusom na bezbednosna i humanitarna pitanja poput parcijalnog prekida vatre i bezbednosti na Crnom moru.

Sibiha je naglasio da je ovaj format uz učešće Kijeva jedini put ka ubrzanju mirovnog procesa, istovremeno upozorivši da bi eventualni trilateralni sastanak Rusije, Kine i SAD bez Ukrajine bio kontraproduktivan.

Prema njegovim rečima, pregovarački timovi su se već sastajali nekoliko puta, ali su se često vraćali na iste teme, pa je zato sastanak Zelenskog i Putina i dalje neophodan.

Sibiha je dodao da Ukrajina ima konkretne predloge, uključujući delimični prekid vatre, ističući pritom situaciju u Crnom moru i zaštitu ukrajinskog energetskog sistema, koji Rusija uoči zime nastavlja svakodnevno da napada.

-Inače, u okviru pregovaračkog procesa već su bile formirane tri grupe. Dakle, reč je o nastavku naših pregovora upravo u tom formatu, a to je zaista važno, rekao je ukrajinski ministar.

Predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da su se Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile o održavanju trilateralnog sastanka pregovaračkih timova u prvoj polovini novembra.

(Tanjug)

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