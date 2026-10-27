AMERIKA NAGRADILA VARŠAVU Evropski centar za održavanje sistema "patriot" biće lociran u Poljskoj
EVROPSKI centar za održavanje sistema "patriot" biće uspostavljen u Poljskoj, saopštila je danas zamenica ministra odbrane, Magdalena Sobkovjak-Čarnecka.
Ona je dodala da će Centar za održavanje presretačkih raketa sistema "patriot", koje proizvodi kompanija "Lokid Martin", biti jedini takav objekat izvan Sjedinjenih Američkih Država, preneo je Rojters.
-Četiri zemlje su se takmičile da postanu evropska lokacija za ovu investiciju. Pored Poljske, to su bile Nemačka, Holandija i Norveška. Ovaj uspeh nije bio zagarantovan, napisala je Sobkovjak-Čarnecka na društvenoj mreži X.
Ona je kasnije izjavila novinarima da će vrednost investicije iznositi oko milijardu zlota (253,41 milion dolara), kao i da će biti potrebno oko dvanaest meseci da centar postane operativan.
Smeštanje centra u Evropi omogućiće brže servisiranje raketa nego ranije, kada su one morale da se šalju u SAD, navela je agencija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)