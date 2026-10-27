Svet

AMERIKA NAGRADILA VARŠAVU Evropski centar za održavanje sistema "patriot" biće lociran u Poljskoj

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 17:45

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EVROPSKI centar za održavanje sistema "patriot" biće uspostavljen u Poljskoj, saopštila je danas zamenica ministra odbrane, Magdalena Sobkovjak-Čarnecka.

АМЕРИКА НАГРАДИЛА ВАРШАВУ Европски центар за одржавање система патриот биће лоциран у Пољској

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Ona je dodala da će Centar za održavanje presretačkih raketa sistema "patriot", koje proizvodi kompanija "Lokid Martin", biti jedini takav objekat izvan Sjedinjenih Američkih Država, preneo je Rojters.

-Četiri zemlje su se takmičile da postanu evropska lokacija za ovu investiciju. Pored Poljske, to su bile Nemačka, Holandija i Norveška. Ovaj uspeh nije bio zagarantovan, napisala je Sobkovjak-Čarnecka na društvenoj mreži X.

Ona je kasnije izjavila novinarima da će vrednost investicije iznositi oko milijardu zlota (253,41 milion dolara), kao i da će biti potrebno oko dvanaest meseci da centar postane operativan.

Smeštanje centra u Evropi omogućiće brže servisiranje raketa nego ranije, kada su one morale da se šalju u SAD, navela je agencija.

(Tanjug)

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