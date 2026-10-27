ISTRAGA UN: Izrael nastavio sa genocidom u Gazi i posle primirja

IZRAEL je nastavio da čini genocid u Gazi i nakon prekida vatre u toj palestinskoj enklavi, postignutog prošlog oktobra uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u izveštaju komisije Ujedinjenih nacija koji je danas objavljen.

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Izrael je odbacio ovaj izveštaj, navodeći da on predstavlja deo “kampanje dezinformacija”, prenela je agencija Rojters. Izveštaj Nezavisne međunarodne istražne komisije UN za okupiranu palestinsku teritoriju, uključujući Istočni Jerusalim, i za Izrael, bavi se kršenjima prava palestinske dece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine, pa sve do septembra ove godine. U izveštaju se navodi da su izraelske vlasti nastavile da vrše “genocidne radnje, sa namerom da u potpunosti ili delimično unište Palestince u Gazi”, kao i da je situacija na okupiranoj Zapadnoj obali takođe nastavila da se pogoršava.

U prethodnom izveštaju iste komisije, objavljenom u septembru prošle godine, utvrđeno je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, podsticali na takva dela, što su optužbe koje je Izrael nazvao skandaloznim. Komisija je utvrdila da su izraelske snage nastavile da koriste teško naoružanje, dronove, kvadrokoptere, artiljeriju i snajpersku vatru u gusto naseljenim područjima tokom prekida vatre u Gazi.

Takođe se navodi da je "žuta linija", predstavljena kao privremena linija razgraničenja tokom prekida vatre, sve više zadirala u teritoriju Gaze, pretvarajući se u de fakto granicu, što, prema oceni komisije, odražava širenje izraelske teritorijalne kontrole nad Gazom. U izveštaju podnetom Savetu bezbednosti UN, komisija navodi da se situacija na Zapadnoj obali takođe drastično pogoršala. Predsedavajući komisije, Srinivasan Muralidar, izjavio je da namerno ubijanje palestinskih civila i uništavanje domova na Zapadnoj obali predstavljaju deo šire strategije usmerene na istrebljenje i raseljavanje Palestinaca.

Prema izveštaju, vojne operacije sprovođene od januara 2025. godine dovele su do najmasovnijeg raseljavanja Palestinaca na Zapadnoj obali još od 1967. godine, pri čemu je, zaključno sa avgustom 2026. godine, 34.176 Palestinaca i dalje bilo raseljeno. Komisija je takođe uputila kritike Palestinskoj upravi, navodeći da su na meti bili Palestinci koji su izražavali drugačije stavove.

Izraelska misija u Ženevi saopštila je da je najnoviji izveštaj deo kampanje dezinformacija čiji je cilj demonizacija Države Izrael. "Pokušaj uništenja jevrejske države nastavlja se i danas kroz delovanje aktera kao što je Istražna komisija UN, koji nastoje da potkopaju legitimitet Izraela i negiraju njegovo osnovno pravo na postojanje i odbranu", navela je ova misija.