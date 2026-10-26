ŠEF GENERALŠTABA IRANA ABDOLAHI: Kontrolišemo u potpunosti Ormuski moreuz
IRAN kontroliše Ormuski moreuz, izjavio je danas načelnik generalštaba iranskih oružanih snaga Ali Abdolahi tokom posete iranskih snaga stacioniranih na iranskoj strani plovnog puta.
-Suprotno propagandi američkih lidera, iranska vojska i pomorske snage imaju potpunu kontrolu i nadzor nad obalama Persijskog zaliva, ostrva i ormuskog moreuza, rekao je Abdolahi, navodi se u saopštenju.
Istakao je da je plovni put "potpuno zatvoren" i dodao da "nijednom plovilu nije dozvoljen tranzit van iranskih propisa".
Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage pomogle u navigaciji više od 3.000 trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu u proteklih šest meseci.
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