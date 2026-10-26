RUSKE snage su oslobodile naselje Obšče u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 300 vojnika, 19 automobila i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisali su 220 vojnika, 20 automobila i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" eliminisali su 185 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 33 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i četiri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 340 vojnika, tri borbena oklopna vozila, osam automobila, jednu samohodnu haubicu kalibra 155 mm i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 210 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, sedam automobila i jednu radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja 30 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 12 automobila i jedna radarska stanica za protivbaterijsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su dve navođene avio-bombe, dve krstareće rakete vazdušnog baziranja "storm šedou" i 581 dronova.

(rt.rs)

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