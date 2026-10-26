NOVI DIPLOMATSKI POTEZ KIJEVA: Zelenski traži učešće Evrope u svim formatima pregovora!
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je sa novoizabranom predsednicom Estonije Ile Madise razmotrio pitanje postizanja mira u Ukrajini, pri čemu je naglašena važnost učešća Evrope u mirovnim pregovorima.
- Čestitao sam Ile Madise na stupanju na dužnost. Ukrajina narodu Estonije uvek želi samo uspeh i ostvarenje svih postavljenih ciljeva - naveo je ukrajinski šef države na Telegramu. Zelenski je istovremeno zahvalio na podršci Estonije, dodajući da će se ona nastaviti na svim poljima.
- Estonija takođe pomno prati diplomatske napore usmerene ka postizanju mira - ukazao je on, prenosi Ukrinform. Zelenski je upoznao Madise sa detaljima diplomatskih razgovora u Oslu, održanih s ciljem usaglašavanja mirovnog predloga za okončanje rata u Ukrajini, kao i sa komunikacijom sa američkom stranom nakon njihovog sastanka u Rusiji.
- Postignut je dogovor o održavanju trilateralnog sastanka na nivou timova u novembru, a važno je da taj sastanak ne bude odložen.
Ukrajina je spremna za pregovore u svakom trenutku, a naš stav je: što pre razgovor počne, to bolje - istakao je ukrajinski lider. On je dodao da se njegova zemlja, baš kao i Estonija i drugi partneri, uvek zalaže za prisustvo Evrope u pregovorima.
- Evropa mora da ima svoju reč u svim formatima koji mogu da donesu stvarna rešenja - zaključio je Zelenski.
(Tanjug)
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