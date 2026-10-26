CENE gasa u Evropi premašile su 97 evra po megavat-satu prvi put od 2022. godine, a specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom pozvao je evropske birokrate da isprave svoje greške i priznaju da je Evropi potreban ruski gas da bi preživela.

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Trgovci očekuju porast potražnje za grejanjem u narednim danima, uz pad temperatura širom kontinenta.

To bi se poklopilo sa ograničenim globalnim snabdevanjem gasom i postavilo bi teren za ratove nadmetanja sa drugim kupcima, kao što je Azija.

Blede očekivanja da bi tržište moglo da se smiri u skorije vreme usled stalnih neprijateljstava i poremećaja snabdevanja u Zalivu, navodi "Blumberg".

Nestabilni tokovi tečnog prirodnog gasa igrali su ključnu ulogu u snabdevanju Evrope energentima od 2022. godine, ostavljajući je ranjivom na potencijalne poremećaje jer kontinent ulazi u sezonu najveće potražnje sa nenormalno niskim zalihama goriva.

Skladišta gasa u EU su popunjena oko 75 posto, što je najniži nivo od 2009. godine, dok su ona u Nemačkoj na nešto više od 61 posto.

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja pozvao je evropske birokrate da isprave svoje greške i priznaju da je Evropi potreban ruski gas da bi preživela.

As gas prices break historical records in Europe, European bureaucrats need to correct their mistakes and acknowledge that Europe needs Russian gas to survive. Atonement needs to replace Biden-think. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 26, 2026

- Pokajanje treba da zameni bajdenovsko razmišljanje - poručio je.