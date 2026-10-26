Svet

CENE SE VRAĆAJU U REKORDNE VISINE: Evropa u panici zbog nedostatka gasa, traži se zaokret od politike SAD

Ivana Manić

26. 10. 2026. u 17:28

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CENE gasa u Evropi premašile su 97 evra po megavat-satu prvi put od 2022. godine, a specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom pozvao je evropske birokrate da isprave svoje greške i priznaju da je Evropi potreban ruski gas da bi preživela.

ЦЕНЕ СЕ ВРАЋАЈУ У РЕКОРДНЕ ВИСИНЕ: Европа у паници због недостатка гаса, тражи се заокрет од политике САД

Foto: Vladimir Gerasimov / Alamy / Profimedia

Trgovci očekuju porast potražnje za grejanjem u narednim danima, uz pad temperatura širom kontinenta.

To bi se poklopilo sa ograničenim globalnim snabdevanjem gasom i postavilo bi teren za ratove nadmetanja sa drugim kupcima, kao što je Azija.

Blede očekivanja da bi tržište moglo da se smiri u skorije vreme usled stalnih neprijateljstava i poremećaja snabdevanja u Zalivu, navodi "Blumberg".

Nestabilni tokovi tečnog prirodnog gasa igrali su ključnu ulogu u snabdevanju Evrope energentima od 2022. godine, ostavljajući je ranjivom na potencijalne poremećaje jer kontinent ulazi u sezonu najveće potražnje sa nenormalno niskim zalihama goriva.

Skladišta gasa u EU su popunjena oko 75 posto, što je najniži nivo od 2009. godine, dok su ona u Nemačkoj na nešto više od 61 posto.

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja pozvao je evropske birokrate da isprave svoje greške i priznaju da je Evropi potreban ruski gas da bi preživela.

- Pokajanje treba da zameni bajdenovsko razmišljanje - poručio je.

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