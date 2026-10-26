RUSKI BOMBARDERI ZABRUJALI NEBOM KOJE NIJE RUSKE FEDERACIJE: Tu-95MS napravili brutalnu pometnju
RUSKI strateški bombarderi-nosači raketa Tu-95MS izveli su planirani let iznad neutralnih voda Beringovog i Čukotskog mora, a tokom pojedinih delova leta pratili su ih i lovci stranih država, saopštilo je u ponedeljak Ministarstvo odbrane Rusije.
- Strateški bombarderi-nosači raketa Tu-95MS ruske avijacije dugog dometa izveli su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Beringovog i Čukotskog mora - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
U ruskom Ministarstvu odbrane precizirali su da su lovci Su-35S pratili bombardere, dok su im se u pojedinim fazama leta pridruživali lovački avioni stranih država.
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