Svet

RUSKI BOMBARDERI ZABRUJALI NEBOM KOJE NIJE RUSKE FEDERACIJE: Tu-95MS napravili brutalnu pometnju

С.А.Р.

26. 10. 2026. u 15:54

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RUSKI strateški bombarderi-nosači raketa Tu-95MS izveli su planirani let iznad neutralnih voda Beringovog i Čukotskog mora, a tokom pojedinih delova leta pratili su ih i lovci stranih država, saopštilo je u ponedeljak Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКИ БОМБАРДЕРИ ЗАБРУЈАЛИ НЕБОМ КОЈЕ НИЈЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ: Ту-95МС направили бруталну пометњу

Foto: Vikipedija CC3.0/Sergey Kustov

 - Strateški bombarderi-nosači raketa Tu-95MS ruske avijacije dugog dometa izveli su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Beringovog i Čukotskog mora - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

U ruskom Ministarstvu odbrane precizirali su da su lovci Su-35S pratili bombardere, dok su im se u pojedinim fazama leta pridruživali lovački avioni stranih država.

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