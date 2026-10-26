KIJEV PREVARIO MELANIJU Moskva: Kijev sprečava evakuaciju iz Aljoški, više od 120 napada dronovima za sedam dana
JEDINICE Oružanih snaga Ukrajine izvele su 18 artiljerijskih udara i više od 120 napada dronovima na grad Aljoški, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
-Jedinice grupe trupa 'Dnjepar' svakodnevno sprovode inženjerijsko izviđanje i uklanjaju eksplozivna sredstva i mine-zamke sa glavnih prilaznih puteva ka naselju Aljoški. Oružane snage Ukrajine postavljaju mine pomoću bespilotnih letelica, istakli su.
Kako su napomenuli u ruskom odbrambenom resoru, kijevski režim već više od dve godine svakodnevno artiljerijom granatira puteve i prilazne pravce ka naselju i masovno koristi bespilotne letelice za uništavanje svih vrsta drumskih vozila.
-Ukrajinske snage daljinski postavljaju mine dronovima na prilaznim putevima kako bi onemogućile evakuaciju civilnog stanovništva i blokirale dopremanje hrane, lekova i robe od društvenog značaja u naselje, podvukli su.
Ministarstvo odbrane Rusije je napomenulo da je, samo tokom poslednje nedelje, počev od 19. oktobra, kijevski režim izveo je 18 artiljerijskih udara i više od 120 napada bespilotnim letelicama na naselje i glavne puteve koji vode do njega.
-Inženjerijske jedinice grupe snaga su tokom nedelje otkrile i neutralisale više od 300 eksplozivnih sredstava i mina, podvukli su.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)