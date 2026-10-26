U STANU "MAJN KAMPF", NA METI CRNCI I ARAPI: Pozadina terorističkog napada u Francuskoj

U Francuskoj su protesti istovremeno dobili i posebno uznemirujuću dimenziju posle rasističkog terorističkog napada u Trapu, u zapadnom pariskom predgrađu.

Foto: Goran Čvorović

U ovom napadu je u petak jedna osoba ubijena, a pet ranjeno, među njima i dvanaestogodišnja devojčica. Prema dosadašnjim saznanjima, napadač je želeo da se osveti za pljačke i razaranja tokom demonstracija 17. oktobra.

Osumnjičeni 39-godišnji Francuz Kevin T. otvorio je vatru na prolaznike u Trapu i susednoj opštini La Verijer. Među žrtvama je 26-godišnji mladić afričkog porekla, koji se bavio borilačkim sportovima. Troje ranjenih bilo je u kritičnom stanju. Napadač je uhapšen dvadesetak minuta posle prvih pucnjeva.

Prema informacijama koje prenose francuski mediji, osumnjičeni je policajcima izjavio da je namerno nasumično ciljao crnce i Arape, smatrajući ih iz njegovog ugla odgovornim za nasilje tokom prethodnih demonstracija. U njegovom stanu pronađen je primerak Hitlerove knjige “Majn kampf”, a bile su postavljene i improvizovane eksplozivne zamke. Naknadno mu je ukinut policijski pritvor i prebačen je u psihijatrijsku kliniku.