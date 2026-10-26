SLIKANJE JE ODVELO PRAVO U SMRT: Devojka (26) poginula u Istanbulu, sedela na ivici krova pa propala (FOTO)

DVADESETŠESTOGODIŠNjA državljanka Kazahstana, Aisulu Bekmahanova, poginula je u Istanbulu nakon što je krovna ploča susedne zgrade popustila pod njenom težinom, zbog čega je propala i završila na drugom podzemnom nivou zgrade.

Foto: Printskrin/društvene mreže

Prema navodima iz istrage, mlada žena je prethodno zamolila prijateljicu da je fotografiše dok je sedela na krovu, a zatim joj rekla: "Ja ću sedeti ovde, ti spavaj".

Njena cimerka Darija B. i dečko Mazhar T. (35) privedeni su po nalogu tužilaštva.

Policijska istraga o okolnostima smrti je u toku.

Incident se dogodio juče oko 9.15 časova u naselju Ergenekon, u istanbulskom okrugu Šišli.

Prema dostupnim informacijama, Aisulu Bekmahanova, koja je boravila u jednoj zgradi, popela se sa balkona svog stana na šestom spratu na krov susedne zgrade, potom se uputila ka sredini krova.

U trenutku kada je stala na krovnu ploču, ona je pukla, a mlada žena je propala u stepenište zgrade i pala na drugi podzemni sprat, označen kao nivo -2.

Nakon prijave, na lice mesta upućene su policijske i medicinske ekipe.

Zdravstveni radnici mogli su samo da konstatuju smrt dvadesetšestogodišnjakinje.

Posle rada javnog tužioca i ekipa koje su obavile uviđaj, telo Bekmahanove prebačeno je u mrtvačnicu Instituta za sudsku medicinu.

Tokom istrage pojavila se fotografija na kojoj Bekmahanova sedi na ivici krova, neposredno pre pada.

Prema navodima iz istrage, njena cimerka Darija B. izjavila je da je prijateljicu oko 8.15 časova ujutru videla kako sedi na ivici krova.

Navodno ju je upozorila da ne ostaje tamo, ali joj je Bekmahanova odgovorila:

- Ja ću sedeti ovde, ti spavaj - istakla je ona, nakon čega se Darija vratila u svoju sobu.

Kako se navodi, Darija B. je fotografisala prijateljicu dok ju je upozoravala da siđe sa krova.

Darija B. je, prema informacijama iz istrage, policiji ispričala da je spavala u svojoj sobi kada ju je probudila glasna muzika.

Kada je ustala da proveri šta se događa, primetila je da njene prijateljice nema u sobi.

Navodno je potom čula buku i uočila da je krovna ploča na susednoj zgradi polomljena.

Kada je pogledala u stepenište, ugledala je Bekmahanovu kako nepomično leži.

Istragom je utvrđeno da su Bekmahanova i njena cimerka Darija B. prethodne večeri, oko 20 časova, zajedno izašle iz kuće.

Darija B. je navodno izjavila da su se kasnije razdvojile, jer ju je Bekmahanova oko pet sati ujutru ostavila kako bi otišla kod svog dečka.

Policija je potom ispitala M azhara T., vlasnika prodavnice koji je identifikovan kao dečko preminule devojke.

Prema navodima iz istrage, Mazhar T. je izjavio da je Bekmahanova došla kod njega oko 5.30 časova ujutru, da su proveli neko vreme zajedno i da je ona napustila prodavnicu oko 7.40 časova kako bi se vratila kući.

On je, kako se navodi, rekao i da je znao da Bekmahanova radi u noćnom klubu.

Prema dostupnim informacijama, Bekmahanova i njena cimerka Darija B. ušle su u Tursku u utorak, 8. septembra.

U okviru istrage o smrti dvadesetšestogodišnjakinje, Darija B. i njen dečko Mazhar T. privedeni su po nalogu tužilaštva.

Policijska istraga o okolnostima ovog slučaja se nastavlja.

(Telegraf)

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