POLICIJA U TIRANI UPOTREBILA SUZAVAC: Novi sukobi demonstranata sa snagama reda ispred kancelarije Edija Rame

U TIRANI je tokom protesta studenata ponovo došlo do sukoba demonstranata i policije ispred kancelarije premijera na trgu Skenderbeg.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hameraldi Agolli

Do incidenta je došlo kada su učesnici protesta počeli da bacaju kamenje i biber sprej na policiju, a policija uzvratila suzavcem kako bi ih rasterala, prenosi albanski Juronjuz. Iako su demonstranti privremeno rasterani nakon intervencije, neki od njih su se kasnije vratili na to područje i nastavili da bacaju kamenje i baklje na policajce.

Navodi se i da su neki demonstranti uhapšeni, ali se ne navodi koliko. Na trgu su i dalje prisutni demonstranti i policija. U Albaniji se 13 dan održavaju protesti studenata, koji zahtevaju smenu vlasti i ostavku premijera Edija Rame.