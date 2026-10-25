Svet

POLICIJA U TIRANI UPOTREBILA SUZAVAC: Novi sukobi demonstranata sa snagama reda ispred kancelarije Edija Rame

V.N.

25. 10. 2026. u 19:14

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U TIRANI je tokom protesta studenata ponovo došlo do sukoba demonstranata i policije ispred kancelarije premijera na trgu Skenderbeg.

ПОЛИЦИЈА У ТИРАНИ УПОТРЕБИЛА СУЗАВАЦ: Нови сукоби демонстраната са снагама реда испред канцеларије Едија Раме

Foto: Tanjug/AP Photo/Hameraldi Agolli

Do incidenta je došlo kada su učesnici protesta počeli da bacaju kamenje i biber sprej na policiju, a policija uzvratila suzavcem kako bi ih rasterala, prenosi albanski Juronjuz. Iako su demonstranti privremeno rasterani nakon intervencije, neki od njih su se kasnije vratili na to područje i nastavili da bacaju kamenje i baklje na policajce.

Navodi se i da su neki demonstranti uhapšeni, ali se ne navodi koliko. Na trgu su i dalje prisutni demonstranti i policija. U Albaniji se 13 dan održavaju protesti studenata, koji zahtevaju smenu vlasti i ostavku premijera Edija Rame.

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